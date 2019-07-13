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快查你的航班！ 英國最大機場這六天恐因罷工關閉

2019-07-13 11:12聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國工會「團結聯盟」因薪資問題欲罷工，威脅要關閉英國最大的倫敦希斯洛機場（Heathrow）。超過4000名員工將在英國最繁忙的暑假周末，進行為期六天的罷工。

罷工爭議在於薪資，希斯洛機場開出年薪18個月的條件，不過18個月年薪讓機場裡最低薪資的員工一天只多出3.75英鎊（約台幣146元）而已。

與此同時，希斯洛機場員工因級別不同，領的薪水差異很大。機場執行長去年薪資成長一倍，達到420萬英鎊（約新台幣1億6337萬元），股東也總共得到數億英鎊的分紅。

團結聯盟表示，超過4000名員工，包括保全、工程師、機場服務人員，將進行為期六天的罷工，罷工日期涵蓋暑期最繁忙的周末，該舉恐導致機場關閉。英國航空（British Airways）機師也針對是否罷工進行投票，投票結果將在7月22日揭曉。

希斯洛機場表示，針對罷工將有應變方案，確保機場維持開放狀態並且讓乘客受到的影響降至最低。

每年約有8000萬名旅客進出倫敦希斯洛機場，罷工將在英國最忙碌的周末7月26日和27日，接著8月5日和6日、23和24日都將罷工。去年7月26日，該機場總共有26萬2000名旅客。

倫敦其他機場也恐因薪資問題發生罷工。倫敦史坦斯特機場（Stansted）地勤人員11日宣布，將進行為期17天的罷工、倫敦格域機場（Gatwick）員工正在進行罷工投票。

英國機場暑期部分周末恐因罷工關閉。美聯社
英國機場暑期部分周末恐因罷工關閉。美聯社
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