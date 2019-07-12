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S-400到貨！專家：美制裁臨頭 土耳其未來很艱難

2019-07-12 23:36聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

土耳其12日開始接收向俄羅斯購買的S-400防空飛彈系統，最快將於10月開始運作。土國不甩美國強烈反對和再三警告，勢必再次遭受美國經濟制裁，並衝擊自身在北約的地位，付出龐大代價。

土國國防部12日稱出貨正在進行中，土國電視台畫面也拍到安卡拉附近一處空軍基地內，出現一架架載有重要零件的貨機，而根據它的機尾編號，該貨機屬於俄國空軍。

土國總統厄多安將購入這批價值25億美元的S-400系統描述為主權決定，不容華府或土國在西方的其他軍事盟友置喙。但美國政府警告，若土國在其領土部署該系統將遭制裁，且可能無法使用美國F-35匿蹤戰機。

美國與厄多安政府在幾項關鍵領域存在分歧，包括土國購買S-400系統計畫及他們對敘利亞衝突的反應。美方任何制裁都可能打擊土國經濟，而土國經濟近幾個月正承受著兩位數通膨率及失業率創近十年高點的壓力。

安卡拉智庫土耳其經濟政策研究基金會的分析師奧茲康說：「土耳其的未來很艱難。」

目前尚不清楚美方可實施制裁的確切範圍。川普上月在G20大阪峰會與厄多安會談後表示正考慮解決此問題的方法，但川普政府成員已稱制裁不可避免，國會議員也持同樣看法。五角大廈爭論的焦點在於S-400系統的雷達能力，美方官員稱該系統可用來監視並評估F-35構成的威脅。

美國國務院發言人歐塔加斯9日說：「土耳其若接受S-400，將面臨實質與負面後果。這些後果包括參加F-35計畫。」

土國官員則表示，他們是在美國拒售愛國者反飛彈系統後，才轉跟俄國購買防空設備，而川普政府在去年雖提議出售該系統給土國，但厄多安上月稱此提案與俄國的相差甚遠。

不過，這也可能是出於政治考量。俄國智庫戰略與技術分析中心主任普可夫說：「對兩國政治菁英以及厄多安跟普亭來說，這都是他們反抗西方霸權的象徵。這就是他們試圖透過向內部與外部民眾表明投降並非選項的方式，來兜售這筆交易的原因。」

土國購入俄製S-400反映出雙方日益成長的合作氛圍，包括兩國之間的天然氣管線，以及由俄國出資為土國興建首座核電廠阿庫由。

分析人士還說，俄國恐利用出售S-400來確保跟土國簽訂其他大型防務合約，進而在土國與其他北約成員國間製造裂痕，並把自己塑造為可靠的軍事合作夥伴。

土耳其購入的S-400防空系統首批零件12日運抵安卡拉一處空軍基地。路透
土耳其購入的S-400防空系統首批零件12日運抵安卡拉一處空軍基地。路透
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