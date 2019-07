影/蘇聯核潛艇沉沒30年 輻射汙染仍超標80萬倍

2019-07-12 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



挪威研究團隊日前調查一艘失事沉沒的前蘇聯核子動力潛艇現況,發現一處特定區域仍持續洩漏輻射汙染,最高超標達80萬倍。

這艘沉船是北約代號M級潛艇「共青團員」號(K-278 Komsomolets),1989年4月7日因艦上失火,最後沉沒於挪威海底約1700公尺深處,當時有27人被救起,42人殉職。挪威與俄羅斯每年都會定期派人調查「共青團員」號,並且監控輻射,以評估汙染風險;此次是首度出動遙控機具,用於攝影及採集樣本。

從11日釋出的畫面來看,「共青團員」號外表受損嚴重,反應爐附近一處通風管口漂浮著一團煙霧,海水含輻射量最高錄得每公升800貝克(Bq per litre),遠超過挪威海通常標準的0.001貝克。

不過,從潛艇取得的其他部分海水樣本則沒有輻射上升跡象。

挪威研究團隊領隊海爾妲(Hilde Elise Heldal)指出,俄方分別在1990年代與2007年,兩度記錄到該區輻射外洩,因此研究團隊特別從該通風管內提取海水樣本,對結果並不意外。雖然偵測到的輻射明顯高於平常,卻也不到需要警戒的程度。

海爾妲表示,在這種深度下,輻射很快就會稀釋,周遭也鮮有魚類活動,對海洋生態沒有顯著的威脅。