內舉不避親？巴西總統欲任命其子為駐美大使

2019-07-12 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



路透報導，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）11日表示，他已邀請兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）出任駐美大使，凸顯他的家族在外交和國內政治的影響力。

愛德華多目前擔任聯邦議員，他表示，如果被提名，他會接下這個職務。波索納洛則稱，任命兒子為駐美大使與否，取決於他是否接受。

愛德華多說：「如果這是總統交代的任務，我會接受。」他補充，如果總統任命他，他就準備辭去參議員，並表示最終提名仍取決於他的父親和外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araujo）的討論結果。

這項任命需要參議院外交委員會批准，才能送到聯邦參議院確認。

極右派的波索納洛表示，他去年的競選活動受美國總統川普啟發，向川普提出友好的提議並效法他任命家庭成員擔任官方顧問。

波索納洛長子佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）是一名參議員，目前負責推動他的保守派社會議題。

次子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）目前擔任里約熱內盧市議員，也在其父的社群媒體擔任要角，並因攻訐巴西閣員引發爭議。

波索納洛三段婚姻共育有四子一女，愛德華多在兒子中排行第三，並在外交事務上供父親諮詢。

去年十月選舉結束後，愛德華多是第一批派往華盛頓的其中一名特使，並在那和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）會面，還被拍到戴著「川普2020」的帽子。

川普的前顧問班農（Steve Bannon）還任命愛德華多，擔任他右翼民族主義組織「行動」（The Movement）的拉丁美洲負責人。