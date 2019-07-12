被控用英國切達而非法國起司！主廚氣到要求米其林除名
法國廚師凡亞特（Marc Veyrat）被控使用英國切達起司製作舒芙蕾，他氣到衝去米其林指南編輯部理論，並要求米其林將他的餐廳直接從指南除名。
凡亞特的餐廳La Maison des Bois在1月從米其林三星被降級成兩星，他因此陷入長達六個月的憂鬱。
凡亞特寫信告訴米其林：「你憑什麼說我用切達起司取代家鄉的Reblochon、Beaufort、Tomme起司？」
「米其林汙辱我的家鄉！」
「我們只使用自己母雞下的蛋，牛奶是從自己的乳牛來，每天也有兩名員工負責採收香料。」
「你們這些騙子！這樣做只是為了你們的商業考量。我們要把餐廳撤出米其林名單！」
但米其林11日表示，不會將La Maison des Bois餐廳除名。
凡亞特指控，評委可能根本沒有到他店內用過餐。米其林董事普勒尼克（Gwendal Poullennec）對此表示，米其林評委匿名造訪全球餐廳，他們和其他消費者一樣付錢用餐。
凡亞特指控，新世代米其林管理部門試圖利用攻擊法式餐點而建立名聲。
69歲的凡亞特以使用香料聞名，在2018年獲得米其林三星，達到廚藝生涯高峰。他曾獲得兩次戈米蘭美食指南（Gault Millau）滿分20分評比。
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