伊朗海上對峙英國 逼出美英聯軍？

2019-07-12 13:48 世界日報 編譯中心╱綜合11日電



如今情勢發展顯示，英國可能被川普拖下水，被迫幫著美國對抗伊朗。圖／世界日報提供 分享 facebook

美國總統川普去年退出伊朗核協議，英國原本和中國、俄羅斯、法國、德國等其他簽約國一樣，反對美國退出，希望川普回心轉意，以免中東局勢升高；而如今情勢發展顯示，英國可能被川普拖下水，被迫幫著美國對抗伊朗。

伊朗否認英國指控

英國油輪10日傳出在荷姆茲海峽險遭伊朗攔截扣留，護航的英國巡防艦「蒙特羅斯公爵號」發出口頭警告，並將砲口轉向伊朗船艦，伊朗船艦知難而退。

伊朗革命衛隊透過半官方法斯通訊社發出聲明，否認與外國船隻發生衝突。聲明說：「過去24小時內，我方並未與任何外國船隻發生衝突，尤其是英國船隻。」伊朗外長札瑞夫說，英國的指控「不足取」，目的「是為了製造緊張」。伊朗總統羅哈尼10日警告，英國將「面對後果」。

分析家認為，此事應和英國上周在直布羅陀外海扣押一艘伊朗油輪有關。當時英國宣稱這艘準備開往敘利亞的伊朗油輪違反歐盟制裁命令，伊朗政府則大罵英國行為如同海盜，伊朗精銳的革命衛隊指揮官還在推特發文，稱勢必對英國採取對等報復。

紐約時報指出，英國原本想和歐盟其他國家一起，設法化解或降低川普退出伊朗核協議造成的緊張，但如今英國和伊朗雙邊衝突，可能提高英國加入川普陣營的意願，為波灣摩擦增添柴火。

波灣情勢劍拔弩張

BBC報導，伊朗指控美國對其發動經濟戰爭。5月和6月，共有六艘油輪在伊朗附近的荷姆茲海峽地區遇襲，美國指責是伊朗所為，英國是少數幫腔的國家，指稱「幾乎確定」伊朗是兇手。

隨後，伊朗油輪在直布羅陀海峽遭扣事件，英國雖然宣稱是在執行歐盟的制裁禁令，而非協助美國，但西班牙和伊朗官員都說，英國是在美國要求下才出手。

英國11日將船隻在伊朗水域航行的威脅等級升至最高級。