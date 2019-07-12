影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國海岸防衛隊11日釋出一段驚險的海上高速追擊影像，緝毒小隊駕駛快艇追蹤一艘被控運毒的「自製潛艇」，其中一位隊員甚至冒著強大的風浪，強行跳上航行中的潛艇，逼使毒販投降。

根據報導，這段影片攝於6月18日，地點是東太平洋國際水域。從影像可看到，海防隊員不停用西語高喊「停船」。但這艘自行式半潛船（self-propelled semi-submersible vessels）不顧命令一直往前開，海防隊的2艘快艇也成功追上，喊話的隊員則說「跳上去有難度」。

影像隨後切到另外一個角度，可見到一艘快艇靠過去，在似乎是警笛的聲響中，2名高風險登船任務專家配戴夜視鏡，全副武裝跳上船，接著不畏風浪，接近「自製潛艇」的帆罩，用力敲打艙蓋。影像最後可見到，半潛船駕駛推開艙蓋，向執法人員投降。

ABC新聞報導，海岸防衛隊發言人指出，這艘「自製潛艇」長13.7公尺，在哥倫比亞－厄瓜多邊境數百英里外海，以時速10英里行駛。海防隊巡邏艦「蒙羅」（USCGC Munro, WMSL-755）接到海上巡邏機通知後趕來攔截，並派出直升機，從「自製潛艇」駕駛的空中死角，指引兩艘快艇追擊。