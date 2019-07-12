親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

曾被郭董延攬的女主播：難道你這一生都輸不起？

法國纏訟11年的被動安樂死！植物人蘭伯拔管逝世

影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國海岸防衛隊11日釋出一段驚險的海上高速追擊影像，緝毒小隊駕駛快艇追蹤一艘被控運毒的「自製潛艇」，其中一位隊員甚至冒著強大的風浪，強行跳上航行中的潛艇，逼使毒販投降。

根據報導，這段影片攝於6月18日，地點是東太平洋國際水域。從影像可看到，海防隊員不停用西語高喊「停船」。但這艘自行式半潛船（self-propelled semi-submersible vessels）不顧命令一直往前開，海防隊的2艘快艇也成功追上，喊話的隊員則說「跳上去有難度」。

影像隨後切到另外一個角度，可見到一艘快艇靠過去，在似乎是警笛的聲響中，2名高風險登船任務專家配戴夜視鏡，全副武裝跳上船，接著不畏風浪，接近「自製潛艇」的帆罩，用力敲打艙蓋。影像最後可見到，半潛船駕駛推開艙蓋，向執法人員投降。

ABC新聞報導，海岸防衛隊發言人指出，這艘「自製潛艇」長13.7公尺，在哥倫比亞厄瓜多邊境數百英里外海，以時速10英里行駛。海防隊巡邏艦「蒙羅」（USCGC Munro, WMSL-755）接到海上巡邏機通知後趕來攔截，並派出直升機，從「自製潛艇」駕駛的空中死角，指引兩艘快艇追擊。

「自製潛艇」船上有5人，並載著價值約2.32億美元的17000磅（7711公斤）古柯鹼。據指因所費不貲，少有毒梟用半潛船運毒。

美國海岸防衛隊11日釋出巡邏艦「蒙羅」6月18日在東太平洋國際水域執行禁毒任務時...
美國海岸防衛隊11日釋出巡邏艦「蒙羅」6月18日在東太平洋國際水域執行禁毒任務時，2艘快艇高速追擊攔截一艘毒梟「自製潛艇」的影像。據指「自製潛艇」船上有5人，載著價值約2.32億美元的17000磅古柯鹼。美聯社
分享
美國海岸防衛隊11日釋出巡邏艦「蒙羅」6月18日在東太平洋國際水域執行禁毒任務時...
美國海岸防衛隊11日釋出巡邏艦「蒙羅」6月18日在東太平洋國際水域執行禁毒任務時，2艘快艇高速追擊攔截一艘毒梟「自製潛艇」的影像。據指「自製潛艇」船上有5人，載著價值約2.32億美元的17000磅古柯鹼。路透
分享

直升機哥倫比亞厄瓜多
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

影／加拿大航空遇「晴空亂流」 急降夏威夷35人傷

2019-07-12 12:37

蘇丹政變中再傳政變陰謀？軍政府鎮壓軍官的混亂局面

2019-07-12 12:51

當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40

伊朗海上對峙英國 逼出美英聯軍？

2019-07-12 13:48

駐韓美軍首評論：北韓火星15飛彈可打全美

2019-07-12 13:46

日韓貿易磋商 日媒：難有結果

2019-07-12 13:43

美傳暫停制裁18個月 換取北韓拆核設施

2019-07-12 13:40

日本祭出口管制 南韓派人赴美打輿論戰

2019-07-12 12:06

法國納稅人的錢拿去幹嘛了？官員吃龍蝦！

2019-07-12 10:10

白天喊美國去死 晚上卻搶追「美隊」？伊朗人身體比嘴誠實

2019-07-12 10:00

「日韓貿易戰」的爆氣時機？日本為何強硬突襲

2019-07-12 09:36

影／沼澤生死戰！鱷魚對決緬甸巨蟒 輸家淪為大餐

2019-07-12 08:20

美傳暫停制裁 換北韓拆核設施

2019-07-11 23:56

伊對英下手 逼出美英聯軍？

2019-07-11 23:48

伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

外界質疑健康狀況 梅克爾：會照顧好自己

2019-07-11 23:05

聯合國通過決議 將對菲律賓奪命掃毒戰提報告

2019-07-11 22:48

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

2019-07-11 21:24

美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38

男子攀爬白金漢宮大門 入內遊蕩4分鐘被捕

2019-07-11 19:40

遏止醫療暴力 印度要立法保障醫生

2019-07-11 19:18

車諾比夠安全？ 烏克蘭將大做觀光宣傳

2019-07-11 18:46

準歐盟執委會主席 反英國脫歐也反重談

2019-07-11 18:45

巴基斯坦兩列車旁遮普省相撞 9死66傷

2019-07-11 18:24

傳川普允諾習近平：中國香港政策 美會淡化批評

2019-07-11 18:18

美中探戈40年 看老布希如何安撫中國噴火龍

2019-07-11 18:14

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12

批南韓向美採購F-35 北韓嗆要測試特別武器

2019-07-11 17:16

影／年度最暖照片！腦麻青年看演唱會 全場抬輪椅「人海衝浪」

2019-07-11 16:30

美副總統彭斯：中國須改變 加入國際大家庭

2019-07-11 16:21

法國家暴嚴重 每3天就有1女性遇害

2019-07-11 16:18

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

南韓違法出口化武原料 對象有伊朗、敘利亞

2019-07-11 14:17

斯洛伐克新任總統 公開關切中國人權惡化

2019-07-11 13:48

影／美科學家失蹤多日 離奇陳屍納粹地下碉堡深處

2019-07-11 13:21

伊朗劫油輪 遭英軍艦驅離

2019-07-11 13:16

日隼鳥2號二度登陸龍宮 離生命起源更進一步

2019-07-11 12:32
看更多

熱門文章

不要惹女友生氣！與男友吵架氣爆 她轉頭一「杓」拍扁眼鏡蛇

2019-07-11 15:27

母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20

美股道瓊指數大漲200點 史上首度漲破27,000點

2019-07-11 23:59

降落一半機長突然全身發青 飛機空中翻轉嚇壞乘客

2019-07-12 12:21

影／沼澤生死戰！鱷魚對決緬甸巨蟒 輸家淪為大餐

2019-07-12 08:20

激似「馬爾地夫」的熱門打卡景點 湖水竟含劇毒

2019-07-11 21:24

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44

人性大考驗 美運鈔車公路狂噴現鈔被撿光

2019-07-11 23:16

美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

紐約乘客搭飛機突呼吸困難 幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

2019-07-12 09:50

偷聽？谷歌承認：承包商會聽取語音助理錄下的內容

2019-07-12 10:39

道指升破2萬7000點 10年來漲逾2萬點

2019-07-12 05:13

鮑爾加大降息暗示：Fed有降息空間 貨幣政策可能過緊了

2019-07-12 06:34

龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

2019-07-11 21:24

亞馬遜擬砸7億美元重新訓練員工 以適應自動化未來

2019-07-11 23:17

當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40

美國眾議院廢綠卡配額上限 中國、印度公民最受惠

2019-07-11 14:34

9千萬人追蹤他！大學肄業、被迪士尼拒絕的屁弟派，為何變全球第一網紅

2019-07-12 10:13

白天喊美國去死 晚上卻搶追「美隊」？伊朗人身體比嘴誠實

2019-07-12 10:00

嘉吉：美中貿易戰持續 將導致農產品貿易流向永久改變

2019-07-12 07:42

Fed降息幅度 市場都在猜

2019-07-12 02:36

避免大象被列車撞死 印度鐵路公司推出蜂計畫

2019-07-11 17:56

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

新郎搭上婚禮統籌師 崩潰新娘賤賣「被詛咒的婚紗」

2019-07-12 09:52

退休發大財 勇士隊前教頭靠種大麻

2019-07-11 15:14

美法貿易大戰 點燃引信

2019-07-12 02:36

影／家有蜘蛛請饒牠一命 澳洲網友拍片告訴你原因

2019-07-12 11:48

川普再出狂語：腎臟在心臟裡！

2019-07-11 16:11

法國納稅人的錢拿去幹嘛了？官員吃龍蝦！

2019-07-12 10:10

Netflix影集「毒梟矮子」本尊 嗜血無良判終身監禁

2019-07-11 15:40

美國6月核心CPI增幅比預期大 料不改變Fed本月降息展望

2019-07-11 21:06

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

影／美海防隊強力緝毒！跳上航行中潛艇活逮毒販

2019-07-12 12:32

慘！ 醫院搞錯試管胚胎 她的寶寶跑到別人肚子裡

2019-07-11 16:05

為了貨出去錢進來 美國兩州州長嗆辣舌戰

2019-07-12 11:05

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12

南韓爆反日風潮 日大廠憂營運

2019-07-11 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top