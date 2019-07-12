當網友就好！荷蘭皇家航空呼籲民眾少飛一點

2019-07-12 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



你真的有需要和他面對面講嗎？不能以火車取代飛機？荷蘭皇家航空（KLM）呼籲民眾，少飛一點！

英國衛報報導，荷蘭皇家航空呼籲乘客、航空業深思飛行帶來的環境衝擊，形容這是大家共同責任，航空業者必須打造永續發展的民航。

航空業占全球二氧化碳排放量2-3%，且預期會隨著人口、貿易、財富增加而上升。

荷蘭皇家航空慶祝100周年之際，呼籲乘客搭乘火車、用視訊取代面對面會議、減輕行李以減少飛機耗油量、考慮二氧化碳中和措施。該公司的中和計畫利用來自乘客的資金復育森林，包括巴拿馬一處熱帶雨林。

不過外界批評，與其要求民眾少飛，不如從航空業者本身減碳做起。

荷蘭皇家航空表示，最有效的改變是航空業使用永續燃料（利用廚餘油等有機垃圾製造）。使用永續燃料每航班可降低85%二氧化碳排放量。該公司的環保燃料用量是2011年的57倍，2018年每位乘客二氧化碳排放量與2011年相比，減少17%。

法國也因應氣候變遷，擬向所有離境法國航班機票徵收環保稅，課稅金額從短程班1.5歐元（約新台幣52元）至長程商務艙18歐元不等。法國交通部長（Élisabeth Borne）表示，預計2020年起每年可籌得1.8億歐元，補助鐵路通勤族。