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法國納稅人的錢拿去幹嘛了？官員吃龍蝦！

2019-07-12 10:10聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

法國環境部長魯吉（François de Rugy）被指控在國會議長任內，舉辦奢華社交晚宴。晚宴提供巨大龍蝦、市值500歐元的葡萄酒，他也在被指控在部長官邸進行豪華裝修，而這些開銷全部都用納稅人的錢。

調查網站Mediapart揭發，魯吉在2017年10月至2018年6月期間，曾在巴黎官邸舉辦過十幾場奢華晚宴。晚宴通常由擔任Gala記者的魯吉妻子籌辦。

法國環境部長魯吉被指控在國會議長任內，舉辦奢華社交晚宴。晚宴提供巨大龍蝦、市值5...
法國環境部長魯吉被指控在國會議長任內，舉辦奢華社交晚宴。晚宴提供巨大龍蝦、市值500歐元的葡萄酒，他也在被指控在部長官邸進行豪華裝修，而這些開銷全部都用納稅人的錢。擷自巴黎人報影片
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網站公布的晚宴照片顯示，燭光晚宴人數為10至30人，晚宴菜色包括昂貴貝類、香檳、一瓶500歐元（約新台幣1萬7500元）的葡萄酒。

魯吉並未否認舉辦晚宴，但是宣稱晚宴目的為工作而非社交。「這些晚宴不是與朋友的聚餐，而是與政治官員較輕鬆的工作晚宴」。

魯吉說，他在政治生涯秉持「透明化」的理念。他表示，工作晚宴與國會議長身分相關，他利用晚宴與公民社會大眾互動，展現議長多元化工作一面。他並表示，Mediapart網站誤導大眾且有偏見。

法國政府被關切要縮減預算及浪費之際，身為馬克宏的環保政策領導人遭網站爆料，嚴重打擊魯吉形象。尤其是在馬克宏政府才剛從為期六個月，抗議經濟體系不公平、法國政治家太高傲等訴求的黃背心運動中恢復元氣。

共和國前進！黨員伯格（Aurore Bergé）表示，魯吉已將晚宴客人名單遞交國會道德委員會，審核宴客名單是否正當，若不妥，會要求魯吉全額負擔晚宴支出。

不過，不只是奢華晚宴，魯吉還被爆料他和妻子花了6萬3000歐元（約新台幣220萬元）改造官邸。Mediapart表示，粉刷、鋪設地毯、裝設櫥櫃皆不必要。

魯吉對此表示，官邸年代已久，翻修是必要的。

魯吉的環境部幕僚長妮可．柯連（Nicole Klein）日前被Mediapart爆料，她雖然沒有住在巴黎，但仍保有政府配給的一戶公寓長達12年。柯連10日請辭。

法國環境部長魯吉（François de Rugy）被控在國會議長任內，舉辦奢華...
法國環境部長魯吉（François de Rugy）被控在國會議長任內，舉辦奢華社交晚宴。路透
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