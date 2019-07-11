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伊朗軍艦攔油輪 遭英海軍逼退

2019-07-11 23:44聯合報 編譯李京倫季晶晶／綜合報導

英國巡防艦蒙特羅斯公爵號在地中海巡航。 （路透）
英國巡防艦蒙特羅斯公爵號在地中海巡航。 （路透）
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英國海軍指控，伊朗三艘革命衛隊船艦十日企圖阻擋英籍油輪英國傳承號（British Heritage）通過荷姆茲海峽，但護航的英國巡防艦「蒙特羅斯公爵號」發出口頭警告，並將機砲轉向伊朗船艦，所以伊朗船艦知難而退。

伊朗革命衛隊透過半官方法斯通訊社發出聲明，否認與外國船隻發生衝突。聲明說：「過去廿四小時內，我方並未與任何外國船隻發生衝突，尤其是英國船隻。」伊朗外長札瑞夫說，英國的指控「不足取」，目的「是為了製造緊張」。

不願具名的美國官員說，事發當時有一架美國軍機在現場上空，拍下影片。

英軍四日在英國海外領土直布羅陀外海扣押一艘伊朗油輪，指控這艘油輪違反歐盟制裁，運送石油前往敘利亞。伊朗否認油輪正在開往敘利亞，並指控英國非法扣押，因為伊朗沒有義務遵守歐盟對敘利亞的石油禁運措施。伊朗官員揚言在波斯灣扣押英國船隻。伊朗總統羅哈尼十日警告，英國將「面對後果」。

蒙特羅斯公爵號奉命在中東執行三年任務，配備卅毫米機砲，可驅逐小船。

兩名美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，五艘伊朗革命衛隊的武裝船隻企圖扣押英國傳承號，在這艘船行經荷姆茲海峽國際海域時，要求這艘船轉向進入伊朗領海，但遭英國軍艦阻止而沒得逞。

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德九日表示，美國正和盟邦討論建立國際軍事聯盟，捍衛伊朗和葉門四周海域的航行安全。上月，美國指控伊朗支持的武裝分子攻擊兩艘油輪。

美國總統川普十日警告，對伊朗祭出的制裁很快就會「大幅增加」，德黑蘭當局先前宣稱伊朗濃縮鈾純度已超出二○一五年簽訂核協議的百分之三點六七上限。美國去年已片面宣布退出伊朗核子協議。

川普在推特寫道：「伊朗一直以來都暗地『進行（鈾）濃縮』，完全違反前美國國務卿柯瑞和歐巴馬政府簽署、糟糕透頂的一千五百億美元協議。別忘了，那項協議再過幾年就會失效。很快就會增加制裁，大幅增加！」

伊朗英國敘利亞川普
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