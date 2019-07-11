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美國擬讓金正恩發大財一年半 換取北韓停止製造核武

2019-07-11 20:38聯合報 記者李京倫╱即時報導

韓聯社11日根據消息人士說法報導，美國考慮聯合國暫停實施對北韓的部分制裁12到18個月，換取北韓拆除最大核設施寧邊核設施，並停止製造核武。如果北韓同意，美國考慮簽署正式結束韓戰的聲明，此外，美國還願意與北韓在彼此首都互設聯絡辦事處，並建立專門的聯絡管道或辦公室，協調北韓送回韓戰美軍遺骸事宜。

熟知白宮對北韓問題想法的人士說：「白宮願意考慮許多方案，吸引北韓邁出棄核的重要第一步，美國在談判中的首要目標是，向北韓證明北韓可以相信美國，還有，美國想達成歷史性的功績，確保美國與北韓之間的敵意成為過去式。」

消息人士說，美國考慮的方案是，聯合國暫停實施禁止北韓出口煤炭和紡織品的措施，以打破美國與北韓核談判的僵局。煤炭和紡織品外銷是北韓政權最重要的收入來源。

消息人士說，如果美國這個方案能為北韓接受，那麼，美國下一回可能會提議暫停實施另一部分制裁，換取北韓拆除另一部分核設施，以此類推，逐步進行，直到最後，北韓完全放棄核武，所有制裁也都解除。如果北韓沒有做到該做的，聯合國會恢復制裁。

消息人士說：「這個方案很重要，讓美國與北韓都能展現誠意並建立互信，讓北韓棄核和美國解除制裁這兩件事都取得進展。」他說，檢查北韓是否真的拆除寧邊核設施和停止製造核武，可能比較困難，雙方需要詳談。

今年二月，美國總統川普與北韓領導人金正恩在越南河內二度會面，金正恩要求，北韓拆除寧邊核設施之後，美國就要解除幾乎所有制裁，導致兩人不歡而散。川普對記者說，只拆除寧邊還不夠，北韓還有其他核設施。

消息人士說：「美國在這個方案裡，解除制裁的範圍比北韓想要的少，對北韓的要求則更多。」

美國與北韓料將在幾天後舉行五個月來首次工作層級核談判。

自從北韓2016年9月第五次核試以來，聯合國安理會通過五項制裁北韓決議，包括限制北韓原油進口、禁止北韓出口煤炭、鐵和紡織品等。這些制裁措施若要暫停執行，需要美國支持。

川普與金正恩6月30日在兩韓非軍事區第三度會面。（法新社）
川普與金正恩6月30日在兩韓非軍事區第三度會面。（法新社）
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北韓聯合國核武
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