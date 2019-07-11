親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

打職棒，讓專業的來！期待Lamigo 2.0

遏止醫療暴力 印度要立法保障醫生

2019-07-11 19:18台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

印度醫療人員發動罷工、抗議，要求保障安全。（photo by 網路截圖）
印度醫療人員發動罷工、抗議，要求保障安全。（photo by 網路截圖）
分享

醫療重要性沒人敢忽視，醫生等醫療人員卻頻傳被暴力攻擊。要遏止這樣的歪風，印度醫學協會主導幾次醫生上街抗議活動後，已促成印度健康與家庭福利部成立委員會，要促成中央立法保障醫療人員的安全。

已召開討論會

根據《Devicourse》報導，印度健康與家庭福利部成立10人委員會，已經在10日舉辦過第一場會議，要找出方法加速立法保障全印度醫療人員執勤時的安全，也同時要檢視中央法後的利與弊。

印度健康與家庭福利部不具名高階官員指出，「10日的會議請來各界代表表述中央立法保障醫療人員的利弊看法，下週還會舉行會議繼續討論，討論範圍包括醫療基礎設施、人力計劃改善。」

近期，印度各地都發生病患或家屬攻擊醫生等其他醫療人員事件，其中最受矚目的案件發生在加爾各答。尼拉坦薩卡醫學院附設醫院6月有位80歲病患去世，兩名低階醫生卻隨即遭到暴力攻擊。這起攻擊事件引發當地醫療聯誼會憤怒，發起罷工、要求更好的工作環境。

已召開討論會

根據《第一郵報》報導，印度醫學協會隨後更發起全國性的抗議活動，要求印度政府為保障醫療人員設立中央法規。針對印度健康與家庭福利部設立委員會，並已開會討論相關事宜，印度醫學協會認為是一大勝利。印度醫學協會除敦促印度政府為醫療人員立法保障外，也呼籲修訂印度刑法、刑事訴訟法。

要求判10年徒刑

根據《印度時報》報導，印度醫學協會6月已經向健康與家庭福利部長瓦汗遞交一份保護醫療服務人員和醫療服務機構（防止暴力和損害或財產損失）法案草案，該草案要求犯罪者需判處10年徒刑與罰款。

根據印度精神病學雜誌的研究報告，印度和其他亞洲國家的醫生在工作場所的暴力行為比西方國家更多。印度有多達75％的醫生都面臨過某種形式的暴力，遠高於美國、英國約50~60％的暴力事件。

印度有些醫生被迫學習防身術以避免可能被攻擊。印度醫學協會2017年起就開始提供住院醫師防身訓練課程，但多數醫生學習意願不高，也會抱怨，「我們不是要來接受戰鬥訓練的」。

【更多精采內容，詳見

印度刑事訴訟醫療暴力
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

車諾比夠安全？ 烏克蘭將大做觀光宣傳

2019-07-11 18:46

巴基斯坦兩列車旁遮普省相撞 9死66傷

2019-07-11 18:24

六四解密 老布希承諾鄧小平：美無意干涉中國事務

2019-07-11 18:12

準歐盟執委會主席 反英國脫歐也反重談

2019-07-11 18:45

傳川普允諾習近平：中國香港政策 美會淡化批評

2019-07-11 18:18

美中探戈40年 看老布希如何安撫中國噴火龍

2019-07-11 18:14

批南韓向美採購F-35 北韓嗆要測試特別武器

2019-07-11 17:16

影／年度最暖照片！腦麻青年看演唱會 全場抬輪椅「人海衝浪」

2019-07-11 16:30

美副總統彭斯：中國須改變 加入國際大家庭

2019-07-11 16:21

法國家暴嚴重 每3天就有1女性遇害

2019-07-11 16:18

Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

南韓違法出口化武原料 對象有伊朗、敘利亞

2019-07-11 14:17

斯洛伐克新任總統 公開關切中國人權惡化

2019-07-11 13:48

影／美科學家失蹤多日 離奇陳屍納粹地下碉堡深處

2019-07-11 13:21

伊朗劫油輪 遭英軍艦驅離

2019-07-11 13:16

日隼鳥2號二度登陸龍宮 離生命起源更進一步

2019-07-11 12:32

又被拍到不明顫抖 德媒質疑梅克爾身心是否健康

2019-07-11 11:41

駐韓美軍司令部評價 北韓火星15飛彈射程覆蓋全美

2019-07-11 11:27

歐盟執委會主席提名人：英國脫歐恐再度延後

2019-07-11 09:46

日本質疑韓企走私戰略物資 南韓：走私品產地不是日本

2019-07-11 09:06

日媒曝南韓內部紀錄 韓企走私管制品4年142件

2019-07-11 08:55

伊朗想劫持英籍油輪？ 被英軍艦驅離

2019-07-11 08:30

龐培歐賀吉里巴斯國慶 聲明提及台灣

2019-07-11 05:43

曾2度選總統 億萬富翁裴洛癌逝

2019-07-10 23:39

串起歐洲中國 俄准建2000公里超級公路

2019-07-10 23:39

防油輪遭襲 美組聯盟軍盯伊朗

2019-07-10 23:39

臨時決定走人 強生不挺可能是主因

2019-07-10 23:39

「不讓長官為難」 英駐美大使請辭

2019-07-10 23:39

曾來台表演 75歲歌王胡立歐被認宗 兒子43歲

2019-07-10 23:21

英駐美大使請辭 強生成眾矢之的

2019-07-10 22:51

批川普掀波英駐美大使請辭 梅伊力挺自家人

2019-07-10 22:11

菲律賓血腥掃毒 已知最年輕遇難者為3歲女童

2019-07-10 21:50

以大局為重、不讓長官為難 英駐美大使請辭

2019-07-10 21:00

德國總理梅克爾全身顫抖 一個月來第三次

2019-07-10 20:36

批川普無能反被川普罵蠢蛋 英國大使請辭

2019-07-10 19:14

北韓美國領導人再會面 駐韓中國大使：不能排除

2019-07-10 18:36

日媒：取得南韓不法出口戰略物資清單 含暗殺金正男毒劑

2019-07-10 17:59

奈及利亞衝突不斷 爆什葉、遜尼對抗史

2019-07-10 17:45
看更多

熱門文章

「老公不再吻我因為太噁心」！人妻淚曝長期戴口罩是「這原因」

2019-07-10 20:37

飛往地獄的航班？ 70醉客飛機上開趴嘔吐3小時

2019-07-10 20:00

「通往登機的捷徑」土國女子走入行李輸送帶 眾人嚇傻

2019-07-11 11:22

鮑爾國會證詞為降息鋪路 道瓊期指翻紅

2019-07-10 20:50

前第一夫人蜜雪兒歐巴馬 自爆床笫內幕？

2019-07-10 22:23

影／美科學家失蹤多日 離奇陳屍納粹地下碉堡深處

2019-07-11 13:21

「腎臟在心臟裡」川普再度語出驚人 嚇傻在場人士

2019-07-11 09:15

主人請攝影師偷拍「人生大事」 汪神來一擋...厭世臉氣：拍夠沒？

2019-07-10 20:17

英駐美大使請辭 強生成眾矢之的

2019-07-10 22:51

不要惹女友生氣！與男友吵架氣爆 她轉頭一「杓」拍扁眼鏡蛇

2019-07-11 15:27

伊朗想劫持英籍油輪？ 被英軍艦驅離

2019-07-11 08:30

母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23

爸爸化身FBI揪出照片秘辛！這罐橘色瓶子讓人臉紅紅

2019-07-11 15:17

鮑爾證詞偏鴿 Fed最快月底降息

2019-07-11 02:28

曾來台表演 75歲歌王胡立歐被認宗 兒子43歲

2019-07-10 23:21

德國總理梅克爾全身顫抖 一個月來第三次

2019-07-10 20:36

福斯金龜車 走入歷史

2019-07-11 02:29

空巴造機 飛越波音

2019-07-11 02:29

疑外公失手 11個月大女嬰從遊輪墜11樓高身亡

2019-07-10 20:58

逛夜市手機被偷後劇情神展開 和泰警同歡吃烤肉

2019-07-11 13:14

小七登陸沖繩 高中生凌晨四點排隊搶貨

2019-07-11 14:59

男童車上用寶特瓶救急！ 媽媽慘遭「尿尿淋頭」

2019-07-11 12:40

美投藥1.5噸在小島滅鼠 反對者批：如同丟核彈

2019-07-11 12:31

河南11歲男童「增肥救父」 3個月重40磅　一日5餐吃到失眠

2019-07-11 10:36

降息有望激勵美股收紅 那斯達克指數創收盤新高

2019-07-11 05:21

中美貿易代表通話 美豁免110項陸輸美商品關稅

2019-07-10 23:50

龐培歐賀吉里巴斯國慶 聲明提及台灣

2019-07-11 05:43

利豐示警 中國工廠變得緊張絕望

2019-07-10 23:47

菲律賓血腥掃毒 已知最年輕遇難者為3歲女童

2019-07-10 21:50

串起歐洲中國 俄准建2000公里超級公路

2019-07-10 23:39

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

2019-07-11 18:20

Fed鞏固降息預期 那指創收盤新高 標普盤中突破3,000點

2019-07-11 07:02

鮑爾：疑慮釐清前 臉書Libra計畫「不能繼續推進」

2019-07-11 08:30

重啟貿易談判 傳川普允放軟批中香港政策力道

2019-07-10 22:06

哈佛招生醜聞 擊劍教練超高價賣屋涉收賄被開除

2019-07-11 12:27

英航、萬豪酒店個資外洩遭罰巨款 臉書和谷歌剉咧等

2019-07-11 10:44

川普下令調查數位服務稅 美法貿易戰煙硝味濃

2019-07-11 11:44

21萬年前 這顆頭骨帶人類祖先「遠離非洲」

2019-07-11 14:50

批川普掀波英駐美大使請辭 梅伊力挺自家人

2019-07-10 22:11

墨比爾斯：日韓貿易戰短期難解

2019-07-11 02:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top