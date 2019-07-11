遏止醫療暴力 印度要立法保障醫生

2019-07-11 19:18 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



印度醫療人員發動罷工、抗議，要求保障安全。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

醫療重要性沒人敢忽視，醫生等醫療人員卻頻傳被暴力攻擊。要遏止這樣的歪風，印度醫學協會主導幾次醫生上街抗議活動後，已促成印度健康與家庭福利部成立委員會，要促成中央立法保障醫療人員的安全。

已召開討論會

根據《Devicourse》報導，印度健康與家庭福利部成立10人委員會，已經在10日舉辦過第一場會議，要找出方法加速立法保障全印度醫療人員執勤時的安全，也同時要檢視中央法後的利與弊。

印度健康與家庭福利部不具名高階官員指出，「10日的會議請來各界代表表述中央立法保障醫療人員的利弊看法，下週還會舉行會議繼續討論，討論範圍包括醫療基礎設施、人力計劃改善。」

近期，印度各地都發生病患或家屬攻擊醫生等其他醫療人員事件，其中最受矚目的案件發生在加爾各答。尼拉坦薩卡醫學院附設醫院6月有位80歲病患去世，兩名低階醫生卻隨即遭到暴力攻擊。這起攻擊事件引發當地醫療聯誼會憤怒，發起罷工、要求更好的工作環境。

已召開討論會

根據《第一郵報》報導，印度醫學協會隨後更發起全國性的抗議活動，要求印度政府為保障醫療人員設立中央法規。針對印度健康與家庭福利部設立委員會，並已開會討論相關事宜，印度醫學協會認為是一大勝利。印度醫學協會除敦促印度政府為醫療人員立法保障外，也呼籲修訂印度刑法、刑事訴訟法。

要求判10年徒刑

根據《印度時報》報導，印度醫學協會6月已經向健康與家庭福利部長瓦汗遞交一份保護醫療服務人員和醫療服務機構（防止暴力和損害或財產損失）法案草案，該草案要求犯罪者需判處10年徒刑與罰款。

根據印度精神病學雜誌的研究報告，印度和其他亞洲國家的醫生在工作場所的暴力行為比西方國家更多。印度有多達75％的醫生都面臨過某種形式的暴力，遠高於美國、英國約50~60％的暴力事件。

印度有些醫生被迫學習防身術以避免可能被攻擊。印度醫學協會2017年起就開始提供住院醫師防身訓練課程，但多數醫生學習意願不高，也會抱怨，「我們不是要來接受戰鬥訓練的」。

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