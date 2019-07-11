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車諾比夠安全？ 烏克蘭將大做觀光宣傳

2019-07-11 18:46台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

烏克蘭政府近日將開放車諾比做為觀光景點，不過目前爭議仍多，而且還要花很多錢。（P...
烏克蘭政府近日將開放車諾比做為觀光景點，不過目前爭議仍多，而且還要花很多錢。（Photo on Wikimedia commons）
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「我們要洗刷車諾比的惡名！」烏克蘭總統澤倫斯基10日宣布，將車諾比開放為觀光景點，他希望讓人們看看車諾比在居民撤出後，生態恢復的成果。雖然很多人質疑輻射對人體影響，但目前研究成果仍有限。另外，為了降低觀光客疑慮，烏克蘭政府要加蓋更多的圍阻體，又會花費龐大的預算。

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基表示，車諾比不應該再成為烏克蘭的汙點，政府決定開放觀光，並規劃生態廊道讓民眾了解，車諾比在當年大量撤離後，整體環境反而變得更好，生態也逐漸從當初工業區開發的慘況恢復。

根據聯合國報告，1986年的車諾比核災讓核物質擴散至核電廠方圓5萬平方公里，造成多人當場死亡，甚至因為接觸汙染物得到癌症而過世。但《今日俄羅斯》提到，最近HBO影集《核爆家園》的播出，對於核災當時歷史糾紛的寫實重現讓車諾比再次躍上版面，當地的旅遊訂票數甚至成長4成。

雖然國內批評聲浪認為，人暴露在輻射過久會造成人體病變、甚至可能死亡，但是《英國廣播公司》提到，目前車諾比核災後得到癌症的原因都是因為直接接觸核災汙染物，輻射是否會造成人類得癌症仍是未知數。不過烏克蘭為了觀光，決定在反應爐加蓋新圍阻體，預計要花17億美元，又是一筆沉重開銷。

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