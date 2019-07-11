準歐盟執委會主席 反英國脫歐也反重談

2019-07-11 18:45 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



準歐盟執委會主席馮德萊恩表示，她不樂見英國脫歐，但也不會因此網開一面，重新談判。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

準歐盟執委會主席（現任德國國防部長）馮德萊恩在拜會歐洲議會時向議員表示，她不樂見英國脫歐，但也不會因此讓步，重新與英國談判脫歐條件。她希望在上任後，能讓執委會男女比相等，並讓歐盟在2050年以前達到碳平衡。

根據英國《衛報》報導，德國國防部長馮德萊恩在拜訪歐洲議會時，向議員們澄清自己關於英國脫歐的立場。她表示，仍然希望英國能留在歐盟內，但也不會因此重談，先前英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議。

馮德萊恩認為該協議是份很好的協議，英國有責任要想辦法使英國國會接納。作為下一屆歐盟執委會主席的候選人，她的一番言論無疑是向英國保守黨黨魁候選人杭特與強生打預防針，因為兩位都強調要與歐盟重新談判。「脫歐不是結束，而是未來良好合作關係的開始」，她說。

除了就脫歐一事發表意見外，馮德萊恩也就上任後的可能政策向議員說明。《英國廣播公司》指出，她也誓言要在她5年任期中大膽推動氣候保護政策，希望歐盟能在2050年以前達到碳平衡。

此外，很可能成為第一位女性歐盟執委會主席的馮德萊恩，也希望執委會的職務能達到男女平等。目前在28名執委中，僅有8名是女性。她表示，若她就任，她將要求各歐洲領導人在推薦執委名單時，每個職位都要有一男一女的候選人。

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