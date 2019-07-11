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美中探戈40年 看老布希如何安撫中國噴火龍

2019-07-11 18:14世界日報 記者張文馨／報導

自1972年上海公報為接下來迄今的美中關係定下基調，接著1979年兩國建交；這段超過半世紀的關係若用「雙人探戈」形容，隨著跳舞的主角不同，節奏如鐘擺或強或弱，但舞步大都如預期般，有跡可循。

老布希總統曾是國會議員、情報頭子，也是外交官，曾擔任美駐北京聯絡辦事處主任的他，對中國尤其有濃厚的個人感情。對鄧小平自稱「老朋友」的老布希，除了要守護美國利益，還背負冷戰末期美蘇競逐的壓力，在處理天安門事件從一開始就極具耐性，面對壓力仍低調不躁進。

如今的川普總統自誇全知全能，但他並不了解中國和台港澳事務；川普雖然也自稱是中國領導人習近平的「好朋友」，但隨興所至就引爆美中貿易戰，與中國領導人的互動，唯一可預期的，就是他的不可預測性。

美國在國共內戰後，困於冷戰思惟，對與北京關係正常化一直搖擺不定，甘迪時期開始思考建交，但當時民主黨在美國內政沒有絕對優勢，加上越戰；這個問題拖到1969年尼克森當選總統才有進展，尼克森與首席外交顧問季辛吉在以美國利益為外交指導原則下，決定與當時的鐵幕中國破冰，和中國總理周恩來簽下上海公報。

同樣的「美國至上」，當年的布希將美國利益包裝為民主自由，在六四事件後以時間換取空間，苦口婆心規勸屠殺自己人民的中國應該政治開放，採取多元化的政策；如今，在川普掌政下，美國利益顯露出赤裸的商業本質，而川普就直接當著世人的面撥打算盤，屢屢上演在中國面前翻桌走人的場面。

布希相當了解當時已無法藉六四再孤立中國，加上美蘇冷戰也到末期，美國、中國與蘇聯的三邊關係勢必也要謹慎拿捏。當中國出狀況，美國不得不管，還要從經貿互動的角度來安撫當年那頭為了維持國內穩定、隨時要噴火的中國龍。

從解密的文件來看，美國政府對待天安門事件的態度，表裡並不一致；雖由總統出面公開譴責暴行，但始終未採取強硬手段對付中國，而是苦口婆心呼籲中方態度軟化；甚至動之以情，透過老布希總統自稱和鄧小平的「老朋友」關係，試圖讓情況回到可控制的軌道上，並企盼中國政治更為開放與實施多元化的外交政策。

川普總統扛著「讓美國再次偉大」的口號上台，抓著中國邊打邊談，立場昨是今非，制裁華為案就是典型的川式談判手法。對待香港反送中事件，川普接受媒體提問時僅提到，港人是在追求民主，但可惜有些政府並不希望民主；這種不著邊際的泛泛之論，令人不免懷疑川普到底知不知道香港出了什麼事？

追昔撫今，從六四事件看老布希政府處理對中國的關係，雖曾遭縱容軟弱之評，但恩威並濟下留有餘韻；川普則是放諸四海的威嚇強索，縱使有理也虧屈。在川普顯然已將民主制度和國家利益分割處理，在重利輕義的商人總統治下，民主終究不能當飯吃。

川普老布希六四
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