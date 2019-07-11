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國際特赦組織籲南韓 軍中同性戀應除罪化

2019-07-11 17:22中央社 首爾11日綜合外電報導

國際特赦組織今天呼籲南韓政府，應將軍中的同性戀除罪化，警告現有南韓法律助長對同性戀軍人的暴力、歧視與汙名化。

人權團體表示，南韓現行陸海軍刑法「未遵循該國所簽署並參與的國際人權義務」。

國際特赦組織在今天發布的一份報告裡說：「藉由制度化歧視性法律，將男同志間的性行為入罪，形同無論是在軍中或整個社會，都有系統地強化了對男同性戀、雙性戀、跨性人士的歧視。」

南韓國防部暫未立即對此回覆；過去南韓政府曾辯稱，陸海空軍刑法是維持軍紀所需。

國際特赦組織的這份報告，搭上南韓目前正廣泛進行日後部隊徵兵的相關爭論。南韓法院近期的相關裁定，為政治領袖所允諾的縮短役期、良心拒服兵役者等問題掃除了障礙。

國際特赦組織敦促南韓政府，廢除陸海空軍刑法的第92條第6款，也就是禁止軍中同性性行為並予懲罰。

特赦組織的報告還說：「南韓陸海空軍刑法，允許部隊侵犯被控從事男男性行為官兵的隱私，無論他們是否在營，或是否在勤。」

「除罪化雖不能解決所有問題，但卻是尊重、保障與實現LGBT人權過程中，至關重要的第一步。」

現今南韓社會，一般人之間的同性性行為並不違法，但是同性戀者仍未獲得結婚及領養的權利。

南韓國際特赦組織性行為
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