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影／年度最暖照片！腦麻青年看演唱會 全場抬輪椅「人海衝浪」

2019-07-11 16:30聯合報 記者周辰陽╱即時報導

西班牙一名腦性癱瘓的19歲樂迷日前參加重金屬搖滾音樂祭，被在場群眾連人帶輪椅高高抬起，還大玩「人海衝浪」。在場的攝影師克魯茲（Daniel Cruz）拍下這令人動容的一刻，被讚為年度最佳照片，不只在社群媒體上廣為流傳，也引來各國媒體報導。

當事人名叫多明格斯（Alex Dominguez），目前正就讀法學院二年級，平時就是音樂迷，熱愛重金屬搖滾。當時他參加在比韋羅（Vivero）舉行的重金屬搖滾音樂祭《Resurrection Fest》，熱心樂迷齊心協力，將多明格斯乘坐的輪椅高舉過頭，讓他跟其他人一樣高舉雙手，隨著瑞典樂團「邪神大敵」（Arch Enemy）的音樂節奏擺動。

目擊這一刻的克魯茲馬上舉起相機、按下快門，因為他深知，一定要為此留下紀錄。

「邪神大敵」也在推特分享樂迷用「人海衝浪」把多明格斯往舞台送的影片，大讚粉絲們一如以往的「超讚」舉動，社群媒體也稱讚樂迷，讓他跟大家一起在台下同樂。

多明格斯自己安排了整趟音樂祭之行，事後他向西國《赫芬頓郵報》（El HuffPost）生動描述當下的感受，稱感覺到「能量、腎上腺素、興奮、喜悅與快樂衝上頭」。他表示，能夠從上方觀看最喜歡的樂團表演，實現了他長久以來的夢想，「感覺起來就像上帝」。

多明格斯還表示，希望這個影片可以成為範例，鼓勵跟他一樣坐輪椅的人勇於參加演唱會與音樂祭，並且在天空飛翔，他說有行動障礙不代表就要足不出戶，只要有心，想去什麼地方、做什麼事情，都不存在任何限制。

西班牙一名腦性癱瘓的19歲樂迷日前參加在比韋羅舉行的重金屬搖滾音樂祭《Resur...
西班牙一名腦性癱瘓的19歲樂迷日前參加在比韋羅舉行的重金屬搖滾音樂祭《Resurrection Fest》，觀看瑞典樂團「邪神大敵」表演，在場群眾連人帶輪椅一起高舉過頭，讓他與大家一起擠在台下同樂，讓在場攝影師拍下被讚為年度最佳照片的影像。畫面翻攝：MAILONLINE
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