Tesla前員工哭訴：懷孕、請假、打電話就被解雇

2019-07-11 16:08 世界日報 編譯組／綜合10日電



衛報報導，三名Tesla雇員控訴Tesla因她們懷孕、照顧子女和打電話將她們開除。路透。 分享 facebook

衛報（Guardian）報導，三名Tesla前女性雇員控訴，Tesla因她們懷孕、照顧子女和打電話將她們開除。但Tesla表示，這三人是因為工作表現不佳才會被解雇。

貝西拉（Devon Beccera）2018年2月開始在內華達州的Tesla超級工廠工作。她於7月發現自己懷孕，於是告知公司她會在2019年2月開始放產假，但是她在2018年12月就被解雇。

貝西拉說：「內華達州實施工作權法（right-to-work），因此他們不需要任何理由就可以開除我。但這麼巧，就在聖誕節前兩周、我產假開始前50天把我開除。」

在拉斯維加斯擔任客服專員的皮爾西（Jennifer Peercy）是四個孩子的母親，在她懷第五胎五個多月時，同事開始提供他們的假期供她使用，好讓她可以有更多時間照顧子女。後來被主管發現，告誡她員工假期不可以轉讓，她便沒有再接受。然而，兩周後她就被開除。

皮爾西說：「早知會如此，我絕不會接受同事的建議。我現在懷孕22周，沒有工作，沒有收入，還有四個女兒要養。」

Tesla表示同情皮爾西的個人處境，但是她違反了公司的規定。Tesla一名發言人說：「經過調查，皮爾西被證實，的確使用其他員工的個人資料來獲取家庭帶薪假。不論她是否獲得其他員工的同意，違反公司規定就是違反公司規定，我們無法支持員工的不當行為。」

第三名投訴者是在Tesla佛利蒙工廠工作的阿蘭達（Maggie Aranda），她被解雇的理由是上班時使用手機講電話。阿蘭達表示，她打電話給生病在家的丈夫，事先有獲得主管的同意。兩小時後，主管在換班時要她下班回家，隨後進行「調查」，然後以使用手機為理由將她開除。

Tesla發言人證實，阿蘭達的確是因為工作時使用手機被開除，她同在Tesla工作的丈夫，也因在推特發出違反公司規定的推文，於6月26日被解雇。阿蘭達告訴衛報，她和丈夫兩人現在淪為遊民。

衛報也訪問了多名匿名的Tesla員工，他們表示，公司對休假的規定十分嚴格，使用累計點數的出勤系統，如果六個月內累積超過4.5點，就可能被解雇。