影／美科學家失蹤多日 離奇陳屍納粹地下碉堡深處

2019-07-11 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



在希臘克里特島上干尼亞市（Chania）失蹤多日的美國分子生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton），8日被發現陳屍在當地老舊的納粹地下碉堡中，死因為窒息。警方指出，伊頓的死因疑點重重，已經朝謀殺案展開調查。

59歲美國生物學家伊頓與英國籍的先生住在德國，就任於世界知名的普朗克研究院（Max Planck Institute ），日前為了參加學術研討會而隻身前去希臘。2日疑似出門慢跑後失蹤，希臘當局隨後展開大規模搜索行動。伊頓的親友也在臉書上貼出尋人啟事，並懸賞5萬歐元（約177.5萬新台幣）。

伊頓在失蹤6天後，8日被一對遊客發現陳屍島上知名的二戰納粹地下碉堡內。當年克里特島戰役（Battle of Crete）後，這地下碉堡就被納粹給占領，用來儲存彈藥。

希臘媒體認為，棄屍者一定對地下碉堡非常熟悉，因為伊頓的遺體被放置在深入碉堡60多公尺處，且入口還被樹木擋住，伊頓更是被用粗麻布給蓋住。

根據希臘當地媒體《Star.gr.》報導，負責驗屍的2名法醫指出，伊頓死因為窒息，身上還有刺傷，其中一隻耳朵被切掉。