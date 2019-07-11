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影／美科學家失蹤多日 離奇陳屍納粹地下碉堡深處

2019-07-11 13:21聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

希臘克里特島上干尼亞市（Chania）失蹤多日的美國分子生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton），8日被發現陳屍在當地老舊的納粹地下碉堡中，死因為窒息。警方指出，伊頓的死因疑點重重，已經朝謀殺案展開調查。

59歲美國生物學家伊頓與英國籍的先生住在德國，就任於世界知名的普朗克研究院（Max Planck Institute ），日前為了參加學術研討會而隻身前去希臘。2日疑似出門慢跑後失蹤，希臘當局隨後展開大規模搜索行動。伊頓的親友也在臉書上貼出尋人啟事，並懸賞5萬歐元（約177.5萬新台幣）。

伊頓在失蹤6天後，8日被一對遊客發現陳屍島上知名的二戰納粹地下碉堡內。當年克里特島戰役（Battle of Crete）後，這地下碉堡就被納粹給占領，用來儲存彈藥。

希臘媒體認為，棄屍者一定對地下碉堡非常熟悉，因為伊頓的遺體被放置在深入碉堡60多公尺處，且入口還被樹木擋住，伊頓更是被用粗麻布給蓋住。

根據希臘當地媒體《Star.gr.》報導，負責驗屍的2名法醫指出，伊頓死因為窒息，身上還有刺傷，其中一隻耳朵被切掉。

伊頓家人一開始猜測，她可能是出門跑步時，因中暑和疲累躲入地下碉堡而遭遇意外。不過，警方如今認為，整起事件不單純，法醫驗屍後也否定意外可能，指出伊頓是被刻意摀住口鼻給悶死的，因此將此案定調為謀殺，警方目前也已展開刑事調查。

在希臘克里特島上干尼亞市（Chania）失蹤多日的美國分子生物學家蘇珊娜·伊頓（...
在希臘克里特島上干尼亞市（Chania）失蹤多日的美國分子生物學家蘇珊娜·伊頓（Suzanne Eaton），8日被發現陳屍當地老舊的納粹地下碉堡中，死因為窒息。警方指出，伊頓的死疑點重重，認為是一起謀殺案。美聯社
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