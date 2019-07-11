日隼鳥2號二度登陸龍宮 離生命起源更進一步

2019-07-11 12:32 中央社 東京11日綜合外電報導



日本探測機「隼鳥2號」上個月成功完成登陸小行星「龍宮」。 圖／新華社 分享 facebook 日本宇宙航空研究開發機構今天宣布，探測機「隼鳥2號」成功二度登陸小行星「龍宮」，研判順利採集地表下砂石，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。

日本放送協會（NHK）、日本朝日新聞及日本每日新聞報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）研究總主持人久保田孝說，這次登陸非常成功，應該可以採到（地表下）一些岩石。

隼鳥2號在下降觸地後正常往上升，整個過程都依照計畫進行，久保田說：「因為所有部分都很成功，所以應該可以稱為大成功。」

隼鳥2號這次採集「地表下」砂石任務跟上次採集「地表」砂石一樣，都在接近地表時發射子彈，由於龍宮重力很小，被子彈撞擊到砂石向上飄起後，隼鳥2號再用機體下方長型採集管採集砂石。

隼鳥2號4月透過撞擊裝置在龍宮完成撞擊，後來經確認已成功製造人造撞擊坑（Crater），研判地表下物質因為撞擊已散布在撞擊坑附近。

雖然龍宮是太陽系誕生時的小行星，但因為地表受到太陽及輻射線長期照射，很可能產生「變質」，而埋在地表下的物質則非常可能保有46億年前太陽系誕生初期樣貌。

在今天的任務中，JAXA已確認隼鳥2號在接近地表時發射子彈，隼鳥2號二度登陸龍宮採集「地表下」砂石的任務，已依計畫進行並成功完成。

今天所採集到的「地表下」砂石，預計會在2020年冬天隨隼鳥2號一同返回地球。

回顧這次任務，由於地球發出的訊號要花13.5分鐘才能傳到隼鳥2號上，所以隼鳥2號用自動控制方式自行下降，並在預定的時間點完成登陸，目前已知隼鳥2號機體一切正常。

隼鳥2號在2月時首度成功登陸，「幾乎」可以確定成功採集到龍宮「地表」砂石；4月時成功在龍宮製造人造撞擊坑，樹立挖掘「地表下」物質的先驅技術。

隼鳥2號這次如果能成功採集到埋在「地表下」的砂石，並把小行星上的物質帶回地球，成就將遠遠超越隼鳥1號。

但要成就創舉並非沒有風險，過去幾個月，JAXA內部曾討論是否放棄讓隼鳥2號二度登陸龍宮。JAXA專案經理津田雄一說，如果勉強登陸導致隼鳥2號機體受損，甚至完全失聯，「將有失去已獲致成果的風險」。

隼鳥1號曾在登陸小行星時受損，造成重要組件損壞一度失聯；如果隼鳥2號為取得更進一步的成就，冒險登陸導致失敗的話，可能對未來要進行的月球與火星衛星探測任務產生影響。

即使如此，團隊還是抱持不重蹈覆轍、讓隼鳥2號獨力嘗試的想法，在二度登陸前進行約10萬次的模擬，得到全數成功登陸的結果。

不論在什麼樣的狀況與條件下，要登陸在沒有大型岩石、半徑約3.5公尺的目標範圍內，幾乎沒什麼問題，也因此津田之前宣布即將進行二度登陸時說，只要有可靠的技術，「沒有不登陸的選項」。

龍宮由於逐漸接近太陽，造成地表溫度慢慢升高，團隊研判7月中旬前必須完成二度登陸。

今天上午，隼鳥2號從距離龍宮地表約300公尺高度開始下降。隼鳥2號透過機體上的攝影機捕捉之前預先投下、位於龍宮地表的標記物，再緩緩下降，並在上午10時過後成功登陸在撞擊坑附近。

龍宮地表下的砂石一旦順利送回地球，就能調查太陽系誕生時的水與有機物質的成分。如果成分跟地球類似，作為生命起源的水與有機物質，從龍宮而來的可能性就增加；如果成分跟地球不同，那地球生命起源的謎團恐將更加難解。

隼鳥2號2014年12月順利從位於鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達龍宮周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80.4億元）。

隼鳥2號2月22日成功登陸龍宮，JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時的痕跡，可說是「時空膠囊」。龍宮目前距離地球約2億4000萬公里。