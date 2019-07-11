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日本質疑韓企走私戰略物資 南韓：走私品產地不是日本

2019-07-11 09:06聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本媒體稱取得南韓內部文書，記錄南韓企業過去四年間，非法出口戰略物資案件達156件。對此，南韓產業通商資源部回應，南韓政府每年對外公布非法出口取締現況，這正是南韓出口管理機制運作透明的最佳佐證，且「被查獲走私的氟化氫來源不是日本，而是南韓、中國」。

日本富士電視台昨日報導稱，獨家取得南韓政府做成的清單，從2015年至2019年3月間，從南韓流出戰略物資的不法出口案件達156件。聯合國安理會北韓制裁委員會小組委員古川勝久受訪表示，發生這麼多起大規模殺傷性武器相關的管制品違規出口的案件，南韓政府都沒有對外公布，令人難以置信，很難將南韓列入「白名單」。今日的產經新聞頭版報導也指出，南韓產業通商資源省內部作成「戰略物資未經許可出口取締現況」報告，記載了對南韓企業的行政處分情況。

南韓朝鮮日報引述南韓產業通商資源部回應，日本媒體取得的戰略物資未經許可出口取締報告，南韓政府每年都對外發表，可以說是南韓出口管理制度運作透明的佐證。該部人士並表示，被查獲走私的氟化氫的來源不是日本，而是南韓、中國。

朝鮮日報分析，富士電視台取得的資料應該是南韓保守政黨、我們共和黨議員趙源震今年五月向產業通商資源部索取的資料。朝鮮日報當時也從趙源震得到了這份資料，並做成相關報導，當時報導指出2018年後戰略物資走私激增，北韓最高領導人金正恩胞兄金正男遭暗殺使用的神經毒劑「VX」的原料被非法出口到馬來西亞，當時也有報導。但是，這已是日本採取經濟報復措施兩個月前的事情。

朝鮮日報表示，重新再檢視一次產業通商資源部的資料，氟化氫在2017年12月曾走私到越南、今年1月3日走私到阿拉伯聯合大公國。此外，氰化鈉於2017年12月非法出口到印尼，氰化鈉是VX氣體的原料，氟化氫則用於VX生產過程中的精練。另一個製造VX原材料二異丙胺則於2017年10月非法出口到馬來西亞和其他國家。

除了製作神經毒劑的原料之外，可用於飛彈彈頭加工、鈾濃縮等軍事使用戰略物資也有非法出口的案例。2015年9月走私生化武器製造相關材料至敘利亞、2017年6月則有核武加工機器被走私到越南。

安保專家曾質疑，南韓政府展現出沒有任何問題的態度，但相關資料後來才公布，如何應對也有困擾。娥山政策研究院安保統一中心所長申範澈表示，南韓政府因為過度在意北韓，從一開始就對外表達「沒有問題」這樣的處理方式的設定就是錯誤。

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