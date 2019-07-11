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日媒曝南韓內部紀錄 韓企走私管制品4年142件

2019-07-11 08:55聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

產經新聞今日頭版頭條報導，南韓企業非法出口可製做化學兵器原材料到敘利亞、伊朗等親...
產經新聞今日頭版頭條報導，南韓企業非法出口可製做化學兵器原材料到敘利亞、伊朗等親北國，違反國際管理規範。東京記者蔡佩芳／翻攝
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今日出刊的產經新聞頭版頭條報導，南韓企業因為將可用於生產生化武器在內的大量破壞兵器原材料非法出口至敘利亞、伊朗等與北韓友好國家，遭到南韓政府行政處分的案例，在過去四年間南韓政府留下文書紀錄的就有142件。大量不法出口事件反映南韓對於戰略物資在國際流通管制態度輕率。

日本4日起強化三種半導體材料對南韓出口管制，其理由是這些原料可轉為軍事用途，且南韓過去多次被發現不當案例，管制原料出口有安保必要。但並未對外公開不當案例實質內容。

產經新聞指出，從日本政府人士得知，南韓負責貿易管理的產業通商資源省內部作成一份「戰略物資未經許可出口取締現況」報告，記載了對南韓企業的行政處分情況。根據該文件，2016年1月至今年3月間行政處分142件，文件內容載明處分日期、違規業者、不法出口物資、出口對向、金額、行政處分種類與牴觸了哪一向國際協議。

北韓的友好國是非法出口的主要對象，包括可做為化學兵器原料使用的二異丙胺出口到巴基斯坦、可製作沙林毒氣的氟化鈉出口伊朗、可用於製造生物武器的生物安全櫃出口敘利亞、可製作致死性瓦斯的原料氰化鈉被出口到赤道幾內亞。日本此次加強管制的氟化氫則是走私到阿拉伯聯合大公國。

將生化武器相關物資走私到巴基斯坦、伊朗和敘利亞，牴觸國際貿易管理框架「澳洲集團（Australia Group：AG）」，各加盟國對於非法走私都高度警戒。

報導批評，南韓政府不對外公布非法走私個別公司名字，也不知這些企業是否觸犯刑法成為刑事案件追究對象。也有分析指出南韓不斷發生企業非法出口管制品的原因，在於南韓政府的處罰和處分輕率，沒有發揮威懾作用。

南韓走私伊朗
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