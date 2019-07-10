曾來台表演 75歲歌王胡立歐被認宗 兒子43歲

2019-07-10 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



曾於2013年來台演唱的西班牙情歌天王胡立歐（Julio Iglesias） ，以75歲高齡再度當爸爸，兒子已經43歲！

西班牙法院10日判決，胡立歐1975年曾與葡萄牙芭蕾舞伶Maria Edite熱戀1星期，Javier Sánchez是兩人愛的結晶，今年已43歲。