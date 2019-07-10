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曾來台表演 75歲歌王胡立歐被認宗 兒子43歲

2019-07-10 23:21聯合報 記者張佑生╱即時報導

曾於2013年來台演唱的西班牙情歌天王胡立歐（Julio Iglesias） ，以75歲高齡再度當爸爸，兒子已經43歲！

西班牙法院10日判決，胡立歐1975年曾與葡萄牙芭蕾舞伶Maria Edite熱戀1星期，Javier Sánchez是兩人愛的結晶，今年已43歲。

胡立歐拒絕交DNA樣本供比對，Javier Sánchez委請私家偵探取得胡立歐兒子的DNA，法官也不採用。問題來了：法官如何認定兩人為父子？ 法官José Miguel Bort 說：兩人外型很像，根本不用驗DNA，就能知道兩人是父子。

西班牙法官認定胡立歐（左）與Javier Sánchez長得很像，判定為父子。法...
西班牙法官認定胡立歐（左）與Javier Sánchez長得很像，判定為父子。法新社
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