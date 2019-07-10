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蘇嘉全盼妻打消選立委念頭 自己也不再續任不分區立委

以大局為重、不讓長官為難 英駐美大使請辭

2019-07-10 21:00聯合報 記者張佑生╱即時報導

遭到美國總統川普9日以推特點名痛罵為「大笨蛋」的英國駐美大使達洛許，10日以「無法留任」為由宣布請辭。上一次英國駐美使節因為惹惱美國總統而被迫下台，是在1856年，163年前的事。

英國每日郵報7日刊出達洛許呈交給外交部的機密便箋，時間從2017年到最近，他對川普政府的評估是「無能」且「失能」。川普當總統恐「一敗塗地」、「灰頭土臉地下台」。

暴怒的川普9日以推特反擊，痛批達洛許是「怪咖」、「浮誇」、「愚蠢」。連表態支持達洛許的首相梅伊都被川普砲火掃到，川普消遣梅伊用「愚蠢的方法」脫歐不成，自討「災難」。英國外相杭特則批評川普推文「有失尊重且大錯特錯」。

川普揚言美國政府不再跟達洛許打交道，接連展開封殺。但是英國天空新聞台政治新聞中心副主任柯慈表示，月底繼任首相呼聲最高的強生不挺，是達洛許決定不如歸去的主因。英國外交部副部長鄧肯直言，達洛許被強生犧牲了。

時值英國執政的保守黨黨魁選舉期間，在9日的電視辯論會上，杭特表示力挺達洛許，本月底繼任首相呼聲最高的前外相強生則數度拒絕保證不會開除達洛許。強生的資深幕僚甚至放話，沒有理由為了一個人搞壞英美兩國關係。

英國外交部常務次長麥當諾指出，英國政府不願讓外界認為英國屈服於美國壓力逼退達洛許。反倒是達洛許「不願繼續讓長官及同事為難」，決定以大局為重。

英國駐美大使通常任期為3至5年。達洛許曾透露，希望能做到今年年底再退休。

達洛許在辭職聲明中表示：「自從外交電文外洩後，各界對本人的任期便有諸多揣測。雖然我的任期到年底才屆滿，但是在當前的處境下，本人唯一能負責任的方式就是請辭，終止一切揣測，讓當局選派新大使。」

1856年，英國駐美公使克蘭普頓遭到美國總統皮爾斯指控，為英軍參加克里米亞戰爭招兵買馬，無法繼續任職，只好遞辭呈。該年九月，英國政府頒發勳章給他，作為補償。

繼任英國首相呼聲最高的強生不願支持達洛許。路透
繼任英國首相呼聲最高的強生不願支持達洛許。路透
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英國駐美大使達洛許不願讓長官為難，自行宣布請辭。美聯社
英國駐美大使達洛許不願讓長官為難，自行宣布請辭。美聯社
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英國川普強生

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