奈及利亞衝突不斷 爆什葉、遜尼對抗史

2019-07-10 17:45 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



奈及利亞國會外的一次衝突行動，揭開了該國為期多年的宗教派別對抗，當權的遜尼派將持續忽略什葉派的訴求。(photo by 影片截圖 of Youtube from Channel) 分享 facebook 西非大國奈及利亞傳出國會抗議衝突，揭開該國宗派對抗史！奈國一群什葉派抗議者9日在國民議會外進行抗議，他們與警方發生衝突並開槍，議會隨之關閉。什葉派抗議訴求為釋放該派領袖札克札奇，當初他會被拘捕與奈國當權的遜尼派擔心什葉派發展下去會成「國中國」有關。

遜尼派牢固掌權

根據《法國24網》報導，奈及利亞於9日傳出國民議會外的抗議行動過激，與警方釀成衝突，警察有9人受傷，並逮捕40多名涉案聚眾，涉案者已被證實是該國什葉派教徒，他們的訴求被認為是與2015年被捕的什葉派領袖札克札奇有關，但當局尚未發言表態，僅選擇將處於風口浪尖的國民議會暫時關閉。

當地學者表示，這起抗議源自於奈及利亞的宗教結構，該國多數人民約有半數為伊斯蘭教徒，其中更以遜尼派居多，自然也由他們掌權。在牢固的掌權結構下，什葉派的札克札奇漸反而崛起，在中下階層人民傳播教義，更創立了奈及利亞伊斯蘭運動派（IMN）。

派別對抗持續

IMN初始活動較低調，也對政治權力不太感興趣，很快地吸引大量中下階層的年輕人，引起當權遜尼派注意，他們擔心札克札奇一旦獲得政治空間，便會落實他的教義信念（學習伊朗國內曾發動的宗教派別革命），為了將「國中國」、甚至是革命的火焰遏止在幼苗期，遜尼派於2015年發動暴力事件，逮補札克札奇，從此IMN踏上一系列宗旨為釋放什葉派領袖的長期抗戰。

隨著多年發展，奈國的什葉派信眾至少有300多萬人，不能再說是一股少數的宗教勢力（被部分遜尼派聲稱是異端），而本次的抗議活動是近期內最激烈的一次，不過，隨著遜尼派回應的態度強勢（直接逮人、忽略什葉派訴求），雙方也都不是首次被人權觀察組織所盯上，兩個宗教派別的對抗程度應該只升不減。

【更多精采內容，詳見 】