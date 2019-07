奈及利亞衝突不斷 爆什葉、遜尼對抗史

2019-07-10



奈及利亞國會外的一次衝突行動,揭開了該國為期多年的宗教派別對抗,當權的遜尼派將持續忽略什葉派的訴求。(photo by 影片截圖 of Youtube from Channel) 分享 facebook 西非大國奈及利亞傳出國會抗議衝突,揭開該國宗派對抗史!奈國一群什葉派抗議者9日在國民議會外進行抗議,他們與警方發生衝突並開槍,議會隨之關閉。什葉派抗議訴求為釋放該派領袖札克札奇,當初他會被拘捕與奈國當權的遜尼派擔心什葉派發展下去會成「國中國」有關。

遜尼派牢固掌權

根據《法國24網》報導,奈及利亞於9日傳出國民議會外的抗議行動過激,與警方釀成衝突,警察有9人受傷,並逮捕40多名涉案聚眾,涉案者已被證實是該國什葉派教徒,他們的訴求被認為是與2015年被捕的什葉派領袖札克札奇有關,但當局尚未發言表態,僅選擇將處於風口浪尖的國民議會暫時關閉。

當地學者表示,這起抗議源自於奈及利亞的宗教結構,該國多數人民約有半數為伊斯蘭教徒,其中更以遜尼派居多,自然也由他們掌權。在牢固的掌權結構下,什葉派的札克札奇漸反而崛起,在中下階層人民傳播教義,更創立了奈及利亞伊斯蘭運動派(IMN)。

派別對抗持續

IMN初始活動較低調,也對政治權力不太感興趣,很快地吸引大量中下階層的年輕人,引起當權遜尼派注意,他們擔心札克札奇一旦獲得政治空間,便會落實他的教義信念(學習伊朗國內曾發動的宗教派別革命),為了將「國中國」、甚至是革命的火焰遏止在幼苗期,遜尼派於2015年發動暴力事件,逮補札克札奇,從此IMN踏上一系列宗旨為釋放什葉派領袖的長期抗戰。

隨著多年發展,奈國的什葉派信眾至少有300多萬人,不能再說是一股少數的宗教勢力(被部分遜尼派聲稱是異端),而本次的抗議活動是近期內最激烈的一次,不過,隨著遜尼派回應的態度強勢(直接逮人、忽略什葉派訴求),雙方也都不是首次被人權觀察組織所盯上,兩個宗教派別的對抗程度應該只升不減。

