脫歐再交付公投？ 英保守黨堅決反對

2019-07-10 17:34 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）。 歐新社 分享 facebook 是否再辦一次公投脫歐？自英國決定脫歐後，已造成英鎊貶值及外國投資金額銳減。工黨黨魁柯賓9日表態，會繼續反對硬脫歐，並喊話新的保守黨領袖應將脫歐議題再次交付公投決定。但保守黨仍態度堅決，堅持將用一切手段阻止脫歐公投。

工黨欲留歐 保守黨欲脫歐

根據《BBC》報導，工黨黨魁柯賓表示不希望硬脫歐，九月時他會向議會提議，再舉辦一次公投。但柯賓沒有明確說明，若自己未來在大選中勝利，將如何處理脫歐議題，工黨黨員則希望他能堅守留歐態度。

《半島電視台》指出，柯賓於9日寫給黨員一封信，說明新保守黨領袖上任後，應將脫歐議題留給全民投票。工黨會爭取所有留歐機會，堅決反對硬脫歐及保守黨一切可能危害經濟發展的協議。

保守黨則表示，會繼續執行脫歐計畫。英國現任首相曾在五月表明，若她任內三次無法通過脫歐協議，將自行卸任。如今正角逐梅伊首相一職的強森與杭特都曾立誓，就算最終沒有與歐盟達成任何協議，他們還是會將英國帶離歐盟。

脫歐經濟影響

自2016年至今，脫歐決議已造成不小影響，金融界尤首當其衝。《衛報》8日報導，英國的脫歐決定已使英鎊在兩個月內貶值5％ （約為0.07美元）。英國的商業遊說團體也指出，脫歐造成的不確定性已使投資者卻步，英國的經濟發展將可能因此在G7國家中淪為最後一名。

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