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梅根微服出巡溫布頓 遭抱怨有如噩夢

2019-07-10 16:54聯合報 記者張佑生╱即時報導

高度注重隱私，連兒子受洗都搞神祕的英國王子哈利的妻子梅根，以我行我素打響名號。可是這一招到了溫布頓網賽，讓她惹人嫌惡，被大會官員稱為「噩夢」。

梅根上周末以「個人身分」跑去捧好友小威廉斯（Serena Williams）的場，皇家隨扈要求在場球迷不得拍攝她。梅根穿牛仔褲到場，讓許多溫布頓資深會員直呼違規。

大會工作人員透露：「梅根不想讓人知道她到場觀戰，但是她穿牛仔褲，我們不能邀她進皇家包廂。她不在乎，因為她主要只想看小威比賽。」

一名參與招待梅根的溫布頓官員談到梅根「微服出巡」時表示：「真是噩夢一場。她就是噩夢。」

梅根專程到溫布頓捧好友小威廉斯的場，但穿牛仔褲引起側目。法新社
梅根專程到溫布頓捧好友小威廉斯的場，但穿牛仔褲引起側目。法新社
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小威廉斯是梅根的好友。新華社
小威廉斯是梅根的好友。新華社
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牛仔褲英國

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