西班牙組閣難 大選完恐又重選

2019-07-10 17:14 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



桑契斯（中）近日表示，如果無法順利組閣將重新大選。右為最可能結盟的「我們可以黨」黨魁伊格萊西亞斯。（Photo onWikimedia Commons） 分享 facebook 「若月底找不到可以合作的政黨，我將不會擔任總理！」西班牙大選甫落幕，獲得組閣權的社會黨黨魁桑契斯近日卻表示，如果再找不到可以合作的政黨組閣，將不會就任總理。西班牙4月大選完，中左派的社會黨雖取得優勢但沒有過半，如果無法順利組閣，恐怕短期內又要大選，對民調低迷社會黨不利。

據《歐洲新聞網》報導，雖然社會黨4月的大選獲得350席中的123席，但是西班牙國會需要176席才能組閣，組閣前還要經過全體議會投票決定是否可以組閣（也需要176票），因此這兩個月來桑契斯都在跟最可能結盟的極左派「我們可以黨」（42席）和其他小黨協商，不過目前談判仍陷入僵局。

桑契斯需要在7月22、23日的兩次投票中，取得絕對過半的同意票才能組閣，讓新政府運作。如果這兩天都沒有辦法過絕對半數，在兩天之內議員要決定是否支持桑契斯當總理，不過這次只需要簡單多數（同意大於不同意），但以目前不樂觀的談判進度，桑契斯預告有可能在9月重新大選。

《財經時報》分析，目前西班牙無法順利組閣的機會頗高，以社會黨近日民調持續下滑的態勢，與該黨嚴重內鬥下，下次選舉社會黨能否再次掌握組閣權有很大變數。目前民眾跟黨都質疑桑契斯的領導能力，但現實是社會黨檯面上也沒有其他適合人選。

西班牙4月大選首次在佛朗哥將軍執政後，再次出現極右派政黨，雖然當選席次不若選前民調高，但主流政黨力量衰退已是趨勢，極左、極右政黨對西班牙內政，甚至是否要脫歐都會影響很大，如果此次無法組閣，西班牙內政可能會陷入混亂一段時間。

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