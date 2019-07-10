法政府對航空業課徵生態稅 企業、環團都不爽

2019-07-10 16:24 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



法國當局聲稱將對航空業增課生態稅，盼能以價格趨使消費者改變搭乘航空業的習慣。（photo by Flickr） 分享 facebook 使用者付費！法國當局10日聲明要對航空業課徵生態稅，預計於2020年起增加1.8億歐元生態稅，交通部長波恩表示，這些稅收會用於改善污染較少的大眾交通工具如鐵路，但這項政策卻兩面都不討好；該國最大的法航反對說，每年會額外支出6000多萬歐元的成本，而專家則說生態稅收過低，基本上用處不大，而且航空公司會轉嫁到消費者身上。

根據《英國廣播公司》報導，由於擔心航空業的二氧化碳排放量增長過快，法國交通部長波恩10日指出，法國將跟上其他歐洲國家，開始對航班實施生態稅，預計將在2020年增加1.8億歐元的稅收，而這些稅收將發配給污染性低的大眾交通工具。

法航負擔更重

當時歐盟提到，若不採取任何行動，航空業持續增加班次將使二氧化碳排放量在2050年暴增300%，雖然國際航空碳抵銷計畫已多次要求航空公司注意每年碳排放量，但成效不彰。

波恩表示，生態稅將對離航班機課徵生態稅，亦即國際線航班遭受的額外成本影響較大，據《金融時報》報導，這起消息傳出後，法國第一航空、法航強烈反對新稅，他們表示有一半的航班是國際線，國內線依照2018年的財報就虧超過1.8億歐元，若連國際線每年還要再負擔6000多萬歐元的成本，生存太過不易，而法航股價也隨後下跌3%。

稅收太低仍無用

不只站在商業立場的法航反對，連站在環保立場的學者都不看好生態稅，《國際航空網》報導，學者認為，航空業被課徵生態稅自然會轉嫁到消費者身上，增收的價碼依照票價而定（經濟艙機票多收1.5歐元、商務艙最多增收18歐元），這仍是把稅收轉嫁到弱勢的消費者身上。

學者又補充，若用航空公司能夠承受得額外成本來算，現在能增課的生態稅額度已逼近臨界點，但其實仍遠遠不夠用於補貼其他大眾交通工具，意指人民因價位選擇改搭其他交通工具的機率不大，換言之，生態稅的宗旨不太可能達標，僅僅是讓航空公司、消費者的負擔都更吃緊罷了。

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