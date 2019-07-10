密電外洩 英相力挺大使、外相回批川普

2019-07-10 16:21 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



英國駐美大使達洛許指川普無能，引發一場外交風暴。 美聯社 分享 facebook 英國駐美大使看扁川普電文外洩，獲首相梅伊力挺，川普9日再批大使是「怪咖、大蠢蛋」，順便消遣英國首相梅伊不聽他的，用自己「愚蠢的方法」脫歐不成，自討「災難」。英國外相杭特則批評川普推文「有失尊重，也大錯特錯。」

「我不認識（達洛許）大使，但別人告訴我他是自大的蠢蛋。」川普消遣完梅伊，不忘對達洛許睚眥必報。

2016年就任駐美大使的達洛許在密電中告訴母國政府，要跟川普溝通，「你得長話短說，直白些也無妨」，批評川普的伊朗政策「前後不一致」，彷彿「欠了躲躲閃閃的俄國人什麼」，還說川普主政下的白宮，要能幹有效率，恐怕很難。

達洛許其實和川普身邊的高官關係良好，好幾位總統顧問是他官邸的常客。

電文外洩，造成兩國關係緊張，倫敦已發動調查，到底外交密件是誰洩露出去的。調查方向之一是俄國駭客。

梅伊的發言人9日說，首相已經打電話給大使，告訴大使「母國政府力挺你」。

事涉敏感脫歐話題，難免一番陰謀論：有人批評達洛許不熱中脫歐，獨家報導批評川普電文的記者歐克絲夏特(Isabel Oakeshott)本身就是脫歐派，也是脫歐政黨領導人法拉吉的「政治盟友」，而法拉吉是公開擁護川普的英國政客。

川普自己中意法拉吉在達洛許這個位置，但法拉吉謙稱自己不是外交官的料。

英國保守黨中，有意接替梅伊任首相的強生(Boris Johnson)和外相杭特都知道，要順利脫歐，非有美國「保證」不可，亦即要有美國保證脫歐後簽訂兩國自由貿易協定，才能緩和經濟失控的衝擊。

杭特見川普推文罵英國的大使，即推文回應說，總統如是發言「有失尊重，也大錯特錯。」

杭特參加電視辯論時，說如果他是英國下一位首相，「我們在華府的大使要留任，因為那是我們的決定。」

強生則不敢如此「愛國」、「抗美」，說洩露電文者一定要抓出來嚴懲，「維持和美國緊密關係很重要。」