約旦、卡達關係回溫 中東各有盤算

2019-07-10 15:03 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



面對美、伊可能衝突，中東國家紛紛出招自保！約旦與卡達近日宣布恢復外交互動，外媒分析，雖然約旦在先前中東國家抵制卡達浪潮中，跟著抵制卡達，但卡達提供約旦大量金援，還讓約旦工人到卡達工作，即使約旦在中東問題上還大多是跟阿拉伯公國們（討厭卡達）站在一起，但為了國家利益還是有自己的考量。

根據《半島電視台》報導，2017年卡達遭中東國家指控金援基地組織、伊朗革命衛隊等「恐怖組織」在各地搞破壞，當時沙烏地、阿拉伯聯合大公國、約旦、埃及等中東大國都跟卡達斷交，不過近日雙方關係趨緩，分別重新任命王室成員、高階外交官為該國大使（斷交後大使就撤回派遣國）。

卡達大學的阿薩里教授分析，雖然約旦之前跟阿國、沙國站在一起，不過最近的以色列–巴勒斯坦和平協議問題，卻是讓約旦有「異心」的導火線。由於約旦也被以色列侵占土地，但和平協議卻是中東親美幫（沙國、阿國、巴林、埃及）所支持的，約旦最後雖也出席和平協議開會，但國王仍有諸多不滿。

另外，卡達對在約旦去年6月發生經濟危機時，對約旦提供5億美金的支援，並讓約旦1萬名工人可以在卡達工作，為了國家利益與增加區域影響力，約旦也開始跟阿拉伯公國們不同調。不過約旦政治分析家拉塔威表示，約旦還不致於破壞跟阿拉伯公國們的關係。

在美、伊衝突蠢動同時，中東國家紛紛開始動作，《衛報》也提到，阿拉伯聯合大公國近日也從葉門撤出部分軍隊，並從軍事優先轉為和平優先。國際情勢瞬息萬變下，沒有永遠的朋友與敵人，各國面對美、伊衝突不確定下，紛紛為了國家利益有不同的行動。

約旦與卡達近日宣布重新建交，也凸顯約旦並非在所有議題都跟阿拉伯公國靠攏。圖為主導中東的沙國王儲薩勒曼（Photo from President of Russia） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】