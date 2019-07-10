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內含尿布等垃圾 印尼把57只貨櫃廢棄物退回已開發國家

2019-07-10 01:07經濟日報 編譯廖文楷╱即時報導

印尼發現從來自已開發國家的廢棄物混雜了使用過的尿布、塑膠與其他垃圾，因而正把數十只貨櫃的廢棄物運回富裕國家，增添了東南亞國家對於自己成為已開發國家垃圾場的反彈與不滿情緒。

印尼關稅總局9日表示，調查發現這些貨櫃的廢棄物內容，違反了印尼的有害與有毒廢棄物進口法規，因此將把位於新加坡附近巴潭港（Batam）的49只貨櫃廢棄物，退回澳洲、美國、德國及香港。

此外，東爪哇丹絨北臘（Tanjung Perak）港海關負責人蘇里安托（Basuki Suryanto）表示，其他八只於6月20日從澳洲運來、裝載210噸廢棄物的貨櫃，理應只包含紙類，卻多出了其他東西。

蘇里安托說：「最後發現，這些貨櫃也混有家庭廢棄物，以及使用過的瓶罐、塑膠瓶、裝油容器、電子用品、嬰兒尿布、鞋類等（垃圾）。因此我們決定，把這些貨櫃運回來源國。」

中國2017年底禁止進口塑膠廢棄物，導致更多廢棄物被運往東南亞的開發中國家。

《科學進展》期刊（Science Advances）去年6月發布、一份以聯合國數據進行分析的研究發現，中國這道禁令導致其他國家必須幫2030年前估計將超過1.1億噸的塑膠廢棄物，找到棄置處。印度與中國本身製造的塑膠廢棄物就已是全球數一數二多，導致兩國的土地、海洋及海灘汙染程度日漸提高。

蘇里安托指出，從澳洲進口廢棄物到東爪哇港的印尼企業，須在90天內將這些廢棄物運回澳洲，當局目前還未計劃實施其他制裁。

關稅總局發言人蘇詹提洛（Deni Sujantiro）說，巴潭港共檢查了65只貨櫃的廢棄物，其中49只貨櫃將被運回，包括11只裝滿塑膠垃圾的貨櫃、以及38只內含有毒物質和其他有害垃圾的貨櫃廢棄物。

蘇里安托說，進口有害廢棄物到印尼屬刑事罪刑，最高可判處12年徒刑，最多也能處以120億盧比（85萬美元）的罰金。

菲律賓近來與加拿大的廢棄物爭端備受矚目。菲國官員認為來自加拿大的垃圾為違法輸出，並在5月把69只貨櫃的廢棄物運回加拿大。馬來西亞5月也說，將把約3,000噸無法回收的塑膠廢棄物，退回美國、英國、加拿大及澳洲等國。

菲律賓官員表示，在2013、2014年運到菲律賓的103只貨櫃加拿大廢棄物，偽報為可回收的塑膠碎片，該國已處理掉一些垃圾，還有69只貨櫃的電子與家庭廢棄物（包括使用過的尿布），被堆放在菲律賓兩座港口腐爛。

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