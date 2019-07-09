親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世

私校哀鴻遍野！免試缺額5.8萬 有高職只招到10幾人

日本半導體材料出口管制衝擊大　韓今年經濟保2有危機

2019-07-09 23:21聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

國際信評機構穆迪8日表示，日本對南韓祭出的半導體材料出口限制，恐對南韓經濟成長產生負面影響，該機構並將南韓今年經濟成長率預測值從3月的2.3%下調至2.1%。

穆迪在年度分析報告中指出，二戰強徵勞工損害賠償的爭議帶來的日本出口限制，恐令南韓經濟放緩加劇。

該機構還說：「南韓與中日等周邊國家的關係常出現緊張局面，出口限制是另一個政治風險，就像中國2016年對薩德的報復一樣。」

不過，穆迪仍把南韓主權信用評等維持在Aa2不變，信評等級甚至比中日兩國高出2個等級。

南韓是全球最大的半導體生產國，三星電子又是該國半導體產業的龍頭。法新社
南韓是全球最大的半導體生產國，三星電子又是該國半導體產業的龍頭。法新社
分享

南韓半導體
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世

2019-07-09 22:36

前南韓外長次子投奔北韓 友人透露他在南韓過不好

2019-07-09 22:09

別讓川普不開心！英上次召回駐美大使已是163年前

2019-07-09 19:09

影／喬治亞主播粗口飆罵普亭 電視台遭包圍抗議

2019-07-09 17:58

又見藝人政治家 烏克蘭非建制派要奪議會

2019-07-09 19:00

主持人戲謔普丁 俄羅斯與喬治亞關係趨緊張

2019-07-09 16:37

和談時仍燒殺擄掠 塔利班雙重面孔

2019-07-09 15:43

異議記者被捕起訴 喬治克隆尼老婆挺身辯護

2019-07-09 15:42

一場匆忙川金會，白宮記者直擊混亂：打破國際慣例的4大破天荒！

2019-07-09 15:15

南韓新規下週實施 外國人停留逾半年應參加健保

2019-07-09 15:10

密電風波／使節報告駐在國內幕 坦誠直白是本職

2019-07-09 15:04

「敵國」圖分裂友邦 英外相令徹查密電洩露案

2019-07-09 15:02

密電風波／訪美會晤伊凡卡 英貿易大臣將道歉

2019-07-09 15:02

比捕鯨有賺頭 日本賞鯨事業蓬勃發展

2019-07-09 14:59

英國駐美大使換誰？脫歐黨黨魁呼聲高

2019-07-09 14:56

英大使外交密電曝光 狠批川普無能

2019-07-09 14:50

為救女兒不幸罹難 台灣觀光客在沖繩海水浴場溺斃

2019-07-09 14:48

沖繩警方以涉嫌走私毒品逮捕一台籍男子

2019-07-09 14:31

喬治亞反俄示威 普亭火了下令砍直飛

2019-07-09 14:18

阿國從葉門撤軍 學者：內戰仍難緩解

2019-07-09 13:34

埃及趕進度 百間教堂就地合法

2019-07-09 13:34

梵蒂岡駐法大使被控性騷擾 教廷撤外交豁免權

2019-07-09 13:12

日漢生病患家屬提國賠勝訴 安倍放棄上訴

2019-07-09 11:55

川普認可、英「脫歐黨」黨魁接駐美大使？法拉吉：我不合適

2019-07-09 11:43

北韓權力排名 金與正進入前10

2019-07-09 11:09

「家」竟是對女性最危險的地方？ 致死人數高於恐怖攻擊

2019-07-09 10:41

普亭來硬的：有反俄示威的喬治亞 不准直飛俄羅斯！

2019-07-09 09:55

川普不靠譜、大陸難信任 澳洲擁核武聲浪起

2019-07-09 01:30

南韓「叛國賊之子」 投奔北韓

2019-07-09 01:30

希臘國會大選在野黨過半！雙重「背叛」…齊普拉斯丟江山

2019-07-09 01:30

希臘國會大選在野黨過半！新總理上台

2019-07-09 01:30

伊朗濃縮鈾純度遠超上限 歐盟促懸崖勒馬

2019-07-08 23:48

轟美慫恿跟陸南海開戰！杜特蒂：先宣戰並部署艦隊再說

2019-07-08 23:06

怎麼辦到的？他讓人民大失所望 卻能掌權四年

2019-07-08 22:59

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

面對善變美國與好戰中國 澳軍事專家提出這個大膽建議

2019-07-08 23:33

希臘總理帶領國家走出危機 卻被人民趕下台

2019-07-08 23:32
看更多

熱門文章

環保吸管使用注意！英女跌倒 金屬吸管插腦身亡

2019-07-09 14:19

驚呆！美國亞裔夫妻生下非亞裔雙胞胎 竟是試管搞錯了

2019-07-09 09:11

京都祇園料亭火災延燒三小時 舞妓也避難

2019-07-09 08:53

為救女兒不幸罹難 台灣觀光客在沖繩海水浴場溺斃

2019-07-09 14:48

面對善變美國與好戰中國 澳軍事專家提出這個大膽建議

2019-07-08 23:33

超幸運！遊客戲水差點淹死 竟被奧運游泳名將救起

2019-07-09 15:34

上大學前才知自己非親生 父拒付學費爆母出軌故事

2019-07-09 15:14

愛吃珍珠又怕胖？ 日網友發明奇招製作「珍珠杯」

2019-07-09 10:35

德意志銀行大砍1.8萬人 問題出在這裡

2019-07-09 19:46

日韓貿易戰 文在寅暗示報復

2019-07-08 23:39

目擊死亡車禍只顧打卡PO網 警2小時後才從網路得知出事了

2019-07-09 10:33

蘋果遭降評 美國股市觀察鮑爾證詞

2019-07-09 04:55

希臘總理帶領國家走出危機 卻被人民趕下台

2019-07-08 23:32

道瓊挫跌116點 投資人觀望Fed未來降息次數和時機

2019-07-09 07:01

為繞過日本出口管制 韓企尋求向台灣等地採購原物料

2019-07-09 17:22

川普不靠譜、大陸難信任 澳洲擁核武聲浪起

2019-07-09 01:30

拒收洋垃圾 印尼把200多噸垃圾退回澳洲

2019-07-09 17:55

川普放鬆對華為制裁，背後沒說出口的壓力...兩岸專家給台灣經濟發展建言

2019-07-09 12:24

一場匆忙川金會，白宮記者直擊混亂：打破國際慣例的4大破天荒！

2019-07-09 15:15

避美中貿易戰 任天堂擬將鴻海代工Switch產線移至越南

2019-07-09 07:42

南韓「叛國賊之子」 投奔北韓

2019-07-09 01:30

FBI偷掃駕照 美百萬人受害

2019-07-09 01:30

別讓川普不開心！英上次召回駐美大使已是163年前

2019-07-09 19:09

2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世

2019-07-09 22:36

「共享」學不乖！2萬輛滑板車隨地停 減碳攏係假？

2019-07-09 11:00

實況主不滿玩遊戲被打斷 毆孕妻過程全都錄

2019-07-09 20:26

蘋果展望 華爾街看淡

2019-07-09 00:11

中國狂買日本中小企業 鎖定汽車、電子業零組件

2019-07-08 23:57

人生就像一盒巧克力…你很快就能挑開不喜歡的口味

2019-07-09 01:24

舔超市冰淇淋再放回貨架 居然有人跟風模仿！

2019-07-09 14:49

普亭來硬的：有反俄示威的喬治亞 不准直飛俄羅斯！

2019-07-09 09:55

史上最重耳朵！ 女子因穿耳洞長出4顆腫瘤

2019-07-09 16:26

美股下半年 看淡

2019-07-09 00:20

71歲男對寵物牧羊犬生厭 鎚子打頭兼勒頸致死

2019-07-09 11:32

「家」竟是對女性最危險的地方？ 致死人數高於恐怖攻擊

2019-07-09 10:41

大摩：調降股票配置

2019-07-09 00:20

以色列駐巴西大使「犯禁」吃龍蝦　小畫家式P圖愈描愈黑

2019-07-09 22:04

前南韓外長次子投奔北韓 友人透露他在南韓過不好

2019-07-09 22:09

日管制令衝擊韓廠EUV 7奈米晶片生產 有助台積鞏固市占

2019-07-09 17:09

華為攻非洲市場 為BAT鋪路排擠美企

2019-07-09 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top