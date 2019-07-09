日本半導體材料出口管制衝擊大 韓今年經濟保2有危機

2019-07-09 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



國際信評機構穆迪8日表示，日本對南韓祭出的半導體材料出口限制，恐對南韓經濟成長產生負面影響，該機構並將南韓今年經濟成長率預測值從3月的2.3%下調至2.1%。

穆迪在年度分析報告中指出，二戰強徵勞工損害賠償的爭議帶來的日本出口限制，恐令南韓經濟放緩加劇。

該機構還說：「南韓與中日等周邊國家的關係常出現緊張局面，出口限制是另一個政治風險，就像中國2016年對薩德的報復一樣。」