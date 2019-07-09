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外交電文批川普 英大使遭美冷凍

2019-07-09 23:45聯合報 編譯黃秀媛／綜合報導

英國駐美大使達洛許（中）意外引爆美英外交風波，圖為今年元月英國首相梅伊（右）訪美...
英國駐美大使達洛許（中）意外引爆美英外交風波，圖為今年元月英國首相梅伊（右）訪美時，與總統川普（左）舉行共同記者會。 （路透）
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英國駐美大使達洛許批評川普政府的機密外交電郵曝光，引發川普不滿，八日表示與達洛許斷絕往來。本月將下台的英國首相梅伊，也因表示支持達洛許連帶遭殃，遭川普譏諷。

達洛許在二○一六年出使華府，洩漏的電文涵蓋二○一七年到最近。英國每日郵報上周末取得這批電文，達洛許在電文中描述川普「缺乏安全感」，而且他可能欠「狡猾的俄國人」人情，他的任期「可能羞恥的終結」。電文也批評川普政府「失能」，外交政策「笨拙」，而白宮的內鬥激烈程度有如械鬥。

英國駐美大使達洛許在遭外洩的機密電文中，批評川普總統。 （美聯社）
英國駐美大使達洛許在遭外洩的機密電文中，批評川普總統。 （美聯社）
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梅伊的發言人說，對駐在地政情提供「坦率評估」是大使的職責，梅伊仍「完全信任」達洛許，雖然梅伊並不同意達洛許的意見。倫敦也與華府連絡，表示外交電文洩漏「不可接受和令人遺憾」。

對於梅伊的說法，川普推文說：「我一直批評英國和梅伊首相處理英國脫離歐洲聯盟的方式。她和她的代表搞得一團糟。我告訴她該怎麼做，她卻我行我素。我不認得（英國）大使，不過，美國沒有人喜歡他或對他有好感。」

川普說：「我們不再跟他打交道。對英國的好消息是，他們很快就會有新首相。」

梅伊將在幾周內卸任，紐約時報指出，川普這些推文有如粗魯的和她道別，且幾乎是宣布達洛許為不受歡迎人物，雙邊關係已因此事出現非比尋常的裂痕。

達洛許雖然在電文中嚴厲批評川普政府，但他和華府許多高層官員交情不錯。他在華府官邸舉行的外交派對，出席賓客包括川普的女兒伊凡卡和夫婿庫許納，白宮前幕僚長凱利和川普前首席策士巴農在任時也曾參加。

不過，如今達洛許已遭川普政府冷凍。ＣＮＮ報導，川普八日晚間宴請卡達國王，原已受邀參加的達洛許邀請函遭臨時取消。

外交界人士說，達洛許已無法繼續擔任駐美大使，他可能自行請辭，或等待幾周後由新首相將他撤換。

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