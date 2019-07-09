2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世

相關新聞
前南韓外長次子投奔北韓 友人透露他在南韓過不好2019-07-09 22:09
別讓川普不開心！英上次召回駐美大使已是163年前2019-07-09 19:09
影／喬治亞主播粗口飆罵普亭 電視台遭包圍抗議2019-07-09 17:58
日本半導體材料出口管制衝擊大 韓今年經濟保2有危機2019-07-09 23:21
又見藝人政治家 烏克蘭非建制派要奪議會2019-07-09 19:00
主持人戲謔普丁 俄羅斯與喬治亞關係趨緊張2019-07-09 16:37
和談時仍燒殺擄掠 塔利班雙重面孔2019-07-09 15:43
異議記者被捕起訴 喬治克隆尼老婆挺身辯護2019-07-09 15:42
一場匆忙川金會，白宮記者直擊混亂：打破國際慣例的4大破天荒！2019-07-09 15:15
南韓新規下週實施 外國人停留逾半年應參加健保2019-07-09 15:10
密電風波／使節報告駐在國內幕 坦誠直白是本職2019-07-09 15:04
「敵國」圖分裂友邦 英外相令徹查密電洩露案2019-07-09 15:02
密電風波／訪美會晤伊凡卡 英貿易大臣將道歉2019-07-09 15:02
比捕鯨有賺頭 日本賞鯨事業蓬勃發展2019-07-09 14:59
英國駐美大使換誰？脫歐黨黨魁呼聲高2019-07-09 14:56
英大使外交密電曝光 狠批川普無能2019-07-09 14:50
為救女兒不幸罹難 台灣觀光客在沖繩海水浴場溺斃2019-07-09 14:48
沖繩警方以涉嫌走私毒品逮捕一台籍男子2019-07-09 14:31
喬治亞反俄示威 普亭火了下令砍直飛2019-07-09 14:18
阿國從葉門撤軍 學者：內戰仍難緩解2019-07-09 13:34
埃及趕進度 百間教堂就地合法2019-07-09 13:34
梵蒂岡駐法大使被控性騷擾 教廷撤外交豁免權2019-07-09 13:12
日漢生病患家屬提國賠勝訴 安倍放棄上訴2019-07-09 11:55
川普認可、英「脫歐黨」黨魁接駐美大使？法拉吉：我不合適2019-07-09 11:43
北韓權力排名 金與正進入前102019-07-09 11:09
「家」竟是對女性最危險的地方？ 致死人數高於恐怖攻擊2019-07-09 10:41
普亭來硬的：有反俄示威的喬治亞 不准直飛俄羅斯！2019-07-09 09:55
川普不靠譜、大陸難信任 澳洲擁核武聲浪起2019-07-09 01:30
南韓「叛國賊之子」 投奔北韓2019-07-09 01:30
希臘國會大選在野黨過半！雙重「背叛」…齊普拉斯丟江山2019-07-09 01:30
希臘國會大選在野黨過半！新總理上台2019-07-09 01:30
伊朗濃縮鈾純度遠超上限 歐盟促懸崖勒馬2019-07-08 23:48
轟美慫恿跟陸南海開戰！杜特蒂：先宣戰並部署艦隊再說2019-07-08 23:06
怎麼辦到的？他讓人民大失所望 卻能掌權四年2019-07-08 22:59
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」2017-07-22 13:36
面對善變美國與好戰中國 澳軍事專家提出這個大膽建議2019-07-08 23:33
希臘總理帶領國家走出危機 卻被人民趕下台2019-07-08 23:32
熱門文章
環保吸管使用注意！英女跌倒 金屬吸管插腦身亡2019-07-09 14:19
驚呆！美國亞裔夫妻生下非亞裔雙胞胎 竟是試管搞錯了2019-07-09 09:11
京都祇園料亭火災延燒三小時 舞妓也避難2019-07-09 08:53
為救女兒不幸罹難 台灣觀光客在沖繩海水浴場溺斃2019-07-09 14:48
面對善變美國與好戰中國 澳軍事專家提出這個大膽建議2019-07-08 23:33
超幸運！遊客戲水差點淹死 竟被奧運游泳名將救起2019-07-09 15:34
上大學前才知自己非親生 父拒付學費爆母出軌故事2019-07-09 15:14
德意志銀行大砍1.8萬人 問題出在這裡2019-07-09 19:46
愛吃珍珠又怕胖？ 日網友發明奇招製作「珍珠杯」2019-07-09 10:35
日韓貿易戰 文在寅暗示報復2019-07-08 23:39
目擊死亡車禍只顧打卡PO網 警2小時後才從網路得知出事了2019-07-09 10:33
蘋果遭降評 美國股市觀察鮑爾證詞2019-07-09 04:55
希臘總理帶領國家走出危機 卻被人民趕下台2019-07-08 23:32
道瓊挫跌116點 投資人觀望Fed未來降息次數和時機2019-07-09 07:01
為繞過日本出口管制 韓企尋求向台灣等地採購原物料2019-07-09 17:22
川普不靠譜、大陸難信任 澳洲擁核武聲浪起2019-07-09 01:30
拒收洋垃圾 印尼把200多噸垃圾退回澳洲2019-07-09 17:55
川普放鬆對華為制裁，背後沒說出口的壓力...兩岸專家給台灣經濟發展建言2019-07-09 12:24
一場匆忙川金會，白宮記者直擊混亂：打破國際慣例的4大破天荒！2019-07-09 15:15
避美中貿易戰 任天堂擬將鴻海代工Switch產線移至越南2019-07-09 07:42
南韓「叛國賊之子」 投奔北韓2019-07-09 01:30
FBI偷掃駕照 美百萬人受害2019-07-09 01:30
2度參選美國總統 億萬富豪裴洛過世2019-07-09 22:36
別讓川普不開心！英上次召回駐美大使已是163年前2019-07-09 19:09
「共享」學不乖！2萬輛滑板車隨地停 減碳攏係假？2019-07-09 11:00
實況主不滿玩遊戲被打斷 毆孕妻過程全都錄2019-07-09 20:26
蘋果展望 華爾街看淡2019-07-09 00:11
中國狂買日本中小企業 鎖定汽車、電子業零組件2019-07-08 23:57
人生就像一盒巧克力…你很快就能挑開不喜歡的口味2019-07-09 01:24
舔超市冰淇淋再放回貨架 居然有人跟風模仿！2019-07-09 14:49
普亭來硬的：有反俄示威的喬治亞 不准直飛俄羅斯！2019-07-09 09:55
史上最重耳朵！ 女子因穿耳洞長出4顆腫瘤2019-07-09 16:26
美股下半年 看淡2019-07-09 00:20
71歲男對寵物牧羊犬生厭 鎚子打頭兼勒頸致死2019-07-09 11:32
「家」竟是對女性最危險的地方？ 致死人數高於恐怖攻擊2019-07-09 10:41
大摩：調降股票配置2019-07-09 00:20
以色列駐巴西大使「犯禁」吃龍蝦 小畫家式P圖愈描愈黑2019-07-09 22:04
前南韓外長次子投奔北韓 友人透露他在南韓過不好2019-07-09 22:09
日管制令衝擊韓廠EUV 7奈米晶片生產 有助台積鞏固市占2019-07-09 17:09
華為攻非洲市場 為BAT鋪路排擠美企2019-07-09 14:59
留言