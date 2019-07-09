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又見藝人政治家 烏克蘭非建制派要奪議會

2019-07-09 19:00台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

烏克蘭不只一個藝人政治家！今年7月下旬的議會大選對藝人總統澤蘭斯基來說是重要挑戰，若能拿下優勢席次利於政策推行，從日前選前民調發現，澤蘭斯基似乎找到同質性高的非建制派盟友瓦卡丘克。這位44歲的搖滾歌手率領的黨派計畫著在本次選舉拿下不少席次，想法類似的雙方在民調支持度都不低（澤居首、瓦居第三），不排斥聯手的可能性。

瓦：非建制派黑馬

根據《路透社》報導，烏克蘭新總統澤蘭斯基於4月大選以素人之姿勝選，接下來最大挑戰則是本月21日登場的議會大選，若能拿到優勢席次，澤蘭斯基領軍的非建制派在政策執行與話語權將順暢許多，畢竟他當初承諾給選民的是「打破舊體制」的政策，遇到建制派與保守派政治人物抵制的機率不低。

日前傳來一則對澤蘭斯基算有利的消息，烏克蘭44歲的搖滾歌手瓦卡丘克過去就對政治擁有熱忱，看到代表著非典型政治家澤蘭斯基的勝利後對他打入一劑強心針，瓦卡丘克領導的團隊（被稱為Golos或聲音）正在該國各地巡迴造勢，瓦卡丘克高舉變革傳統政治的大旗，並聲稱要打破腐敗舊議會結構，想利用人民日益成長的反建制情緒、取得部分議會話語權。

澤、瓦兩人立場類似

而據《每週時代網》報導，瓦卡丘克率領的黨派聲譽不斷飆漲，由於同樣是非建制派代表，也同樣避開了傳統政治傾向，簡單說，澤蘭斯基與瓦卡丘克都不在政治光譜上（非左翼、非右翼也不是中立派），他們的政策才能說明立場，少了政治包袱是這類素人政治家的最大優勢（如初期的柯文哲）。

而日前的民調顯示，澤蘭斯基領軍的黨派位居支持度第一，瓦卡丘克位居第三，亦即雙方若組成政黨聯盟，高機率能佔過半席次，雙方目前尚未做出明確表態，僅說現在就談合作過早，但不排斥聯手可能。

該國媒體則認為雙方合作、勝出的機率高，他們的共識政策應該是先與國際貨幣基金（IMF）共同實施貨幣援助改革計畫，目的是讓投資人盡快恢復信心，澤蘭斯基與瓦卡丘克在外交政治立場也雷同，都是希望親西方，但理由則是發展導向，盼烏克蘭能像西方學習、進步。

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