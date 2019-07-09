主持人戲謔普丁 俄羅斯與喬治亞關係趨緊張

2019-07-09 16:37 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



俄羅斯與喬治亞關係惡化？兩國局勢原已因喬治亞舊領地獨立，及俄佔喬治亞議會緊張，近日喬治亞的電視節目中又出現抨擊普丁及俄羅斯的言論，使雙方更加對立。俄羅斯更表態此舉令他們無法接受，不排除進一步對喬治亞執行經濟制裁政策等手段。

節目出言引爭議

據《BBC》報導，7日喬治亞電視主持人蓋布納在節目中使用俄語對普丁大開玩笑，稱他為「令人厭惡的入侵者」，影射第比利斯（喬治亞首都）與莫斯科逐漸惡化的關係。

蓋布納還嘲弄普丁的母親，說「真可惜你母親已經過世了」， 並稱俄羅斯人為奴隸，要求他們離開喬治亞。對此，喬治亞首相巴赫塔澤譴責蓋布納的行為，認為他企圖挑釁喬治亞人民背叛自己的國家。

兩國舊怨情仇

喬治亞與俄國間關係十分複雜，兩國之間的互動可追溯至18世紀，俄羅斯帝國將喬治亞劃為保護區，並答應會維持其領土的完整性，直至1991年喬治亞才自行宣布脫離俄國，成為獨立的國家。2008年，喬治亞決定進攻南澳賽提亞自治區（原喬治亞領地），因而與俄羅斯的嫌隙。之後俄國承認南澳賽提亞獨立，喬治亞因而與俄國斷交。

俄佔主席台

根據《EURASIANET》報導，喬治亞在6月20日舉辦東正教各國議會大會時，一名俄羅斯代表從喬治亞國會席發言，引發喬治亞人民不滿。《衛報》也指出，此舉當日引發數千名喬治亞人民強烈抨擊，認為執政黨有親俄傾向。對此，普丁頒布對喬治亞禁飛令，限制俄羅斯飛往喬治亞的班機，並表態這是為了保護俄羅斯人民的安全。

俄方態度

對於喬治亞主持人的戲謔，普丁的發言人佩斯科夫表達無法接受。《衛報》更進一步說明，俄羅斯外交部認為節目刻意惡化兩國關關係，國會議員將不排除對喬治亞進行經濟制裁。

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