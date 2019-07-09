和談時仍燒殺擄掠 塔利班雙重面孔

2019-07-09 15:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



塔利班雖與美、阿達成協議，但外界還不看好阿富汗內戰能真正了結。（Photo from Wikimedia Commons） 分享 facebook 「塔利班根本沒有談判誠意！」美國與阿富汗政府、基地組織塔利班8日達成和平協議，承諾將減少國內暴力發生。但在談判期間，塔利班卻仍發動恐攻造成多人傷亡，也讓外界對於本次和平協議能維持多久，不抱太多期望。

根據《德國之聲》報導，美國、阿富汗政府與塔利班於卡達展開會談，8日會議結束時，雙方雖達成協議要降低境內暴力衝突，並承諾保障境內女性權力。參與阿富汗官員表示，跟塔利班談很困難，但這場會談是該國和平的希望，阿富汗政府仍希望盡量嘗試。

但塔利班仍於7日開會期間，發動自殺汽車炸彈攻擊，造成14人死亡、180人受傷。塔利班一直以來批評，阿富汗政府是美國的傀儡，而且始終不讓塔利班參加政府的運作。但塔利班過往人權紀錄不佳，且對當地女性言行諸多限制，甚至阻止當地女性讀書，早引發阿富汗政府、人權團體不滿。

《歐洲新聞網》提到，塔利班於1996年掌控阿富汗，雖於2001年被美國推翻，但至今仍有龐大勢力駐守在阿國各省份中，而且目前掌握的領土比過去還多。美國協助阿富汗政府與塔利班協商已達6次，但都因為駐阿美軍撤離、阿富汗不能讓恐怖組織建立基地等問題而破裂。

《紐約時報》也提到，雖然這次有達成協議，不過根據塔利班過往不良紀錄，這次協議能否繼續維持依舊要打上問號。而且塔利班談判代表還是對於女性權利方面有所不滿，還希望美國要「尊重」阿富汗內部事務不要過度干涉，讓會後外界仍看衰阿富汗內戰局勢。

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