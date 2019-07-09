一場匆忙川金會，白宮記者直擊混亂：打破國際慣例的4大破天荒！

2019-07-09 15:15 商業周刊 張經義／商業.com專欄作家



本來記者們準備好問川普的伊朗問題，紛紛改成了問川金會。 路透社 分享 facebook

一次都沒有落下，一年的時間，我從新加坡到越南再到韓國，在第一線，報導了3次川金會，只不過，能報導這次的川金會，完全出乎意料。

我報導了3次川金會，3次都有一個特點：匆忙。

無論是1年又18天前的新加坡川金會，或整整4個月前的越南川金會，駐華盛頓記者如我，都是在半個月前或更短的時間內，才得到消息，然後匆忙收拾行李，跨越美國大陸與飛越太平洋，直奔現場。

但，準備報導這次川金會的時間，卻只有30小時，還可能更短。

這次，在離開華盛頓前，雖有傳聞金正恩與川普或將在板門店一會，但行前被川普否認了，他公開說沒有安排與金正恩見面。

直到「第三次」川金會前一天，6月29日，那天一早，作為白宮隨行記者，我和少數幾個記者在川普下榻的大阪帝國酒店，等著採訪川普與沙烏地王儲見面之際，突然記者們大家手機都同時震了一下。一看，川普發推特邀請金正恩到朝韓非軍事區「握手」，對於罕見的「推特邀請函」，記者們全炸開了鍋。

本來記者們準備好問川普的伊朗問題，紛紛改成了問川金會。

坐在沙烏地王儲面前，川普一開始的回答是，他第二天「可能」會去三八線，但沒幾分鐘後，他就改口說他「將會」去三八線，他還說，不知道金正恩是不是在北韓，如果在的話，希望兩人能在那一會。

知道川金三會前30小時，記者們才確定了川普第2天將前往板門店，但兩人到底見不見面，還是無法確定。

當天下午，作為當天川普記者會上，第一個提問川普的非美國記者，我直接這樣問他。

我問：「你覺得有沒有可能與金主席會有第3場一對一的峰會...」我還沒問完，川普突然接話：「哦，當然。」我緊接著問完：「今年內嗎？」

川普第一句話就說：「有可能就是明天喔！」當時全場記者一片躁動。他接著說：「我是指，老實說，我們不能稱其為峰會，我們將叫他握手會，如果真的發生的話，我不知道會不會發生，但有可能發生，我知道他想這麼做，我也不介意這麼做，我將訪問朝韓非軍事區。」

直到川普訪問朝韓非軍事區前一天，他給我的答案是，第3次川金會，可能就是第2天。

不過，到了第2天一早，記者們焦急地等著，還是沒有消息。當天，川普按照既定行程，與韓國總統文在寅會晤，直到當天中午過後，他將前往板門店前夕，才正式宣布他與金正恩將會會晤，此刻，距離川金三會就一兩小時不到，當時我剛好守在前往板門店的必經之路，統一大橋做報導。

就這樣，我意外地沒有錯過第3場川金會。

接下來，就是傳遍全球的畫面了，站在南北韓邊界，川普「主動問」金正恩他能不能跨入北韓國境，金正恩說榮幸之極，於是歷史性一刻出現：川普單槍匹馬地踏入北韓境內，成為66年來首位跨入北韓境內的現任美國總統，他花了1分鐘的時間，往前走了20步，又往回走了20步，期間還與金正恩留下歷史性的合影。

可能是完全沒有做好準備，當時沒有任何護衛跟著川普，跟著踏入北韓國境的，只有美國的一位女翻譯，她緊跟著他站在離他不遠處，大聲地進行翻譯，此時，圍繞著他的，就沒有任何其他美國人了。只有北韓的攝影和攝像，他們為了搶拍最佳鏡頭，擋住無法跨越國境的美國攝影和攝像，因此世人看到的畫面中，我們不時聽到美國人喊著要北韓人不要擋鏡頭的聲音，現場一片混亂。

其實我在新加坡川金會時，也見過美國和北韓記者衝突的場面，因為雙方不只語言不通，拍攝的作法也大不相同。

總之，第三次川金會確定成行，不是在幾天前，而是在會面前短短一兩個小時，不只匆忙，還一再打破慣例。

不只推特邀請的方式「破天荒」，還在劍拔弩張的地點見面，這也是「破天荒」。而大國元首隻身赴會沒有保鑣護衛也是「破天荒」，而且會前雙方幾乎沒好好溝通過。會後雙方也沒宣布任何重大成果，這打破國際慣例的做法，更是「破天荒」。

但是，如同金正恩透露的，在川普於前一天早上發出前往板門店的邀請後，他是幾小時內就決定赴約，如果雙方領導人沒有良好的關係的話，不可能有如此破天荒的峰會。

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