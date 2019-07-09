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比捕鯨有賺頭 日本賞鯨事業蓬勃發展

2019-07-09 14:59經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

日本於7月1日恢復中斷31年的商業捕鯨，引發譴責與爭議。一些專家分析，儘管鯨魚肉在日本受歡迎程度不如以往，許多日本人仍把鯨魚肉視為日本的寶貴物產，在日本7月參議院選舉之際，日本政府此舉可能是為了爭取支持度。

事實上，目前日本的賞鯨事業規模遠大於捕鯨，各地的賞鯨事業持續成長，熱門地點遍及南方的沖繩群島到北海道羅臼町。據統計，自1998年至2015年間，日本賞鯨人數增加逾一倍；今年1至3月，僅琉球一家公司的賞鯨團人數已達1.8萬人。

羅臼町的賞鯨、賞鳥觀光船搭乘人數2017年時為2,000人，2018年成長至3.3萬人。這個位在北海道的偏遠漁村，已經成為全球保育觀光地圖上的景點。許多觀光客除了登船賞鯨，也在此地住宿用餐，提振了當地的經濟。

家族在羅臼町從事捕魚業已四代的Masato Hasegawa，目前已把事業從捕魚轉向賞鯨。他說：「我們捕不到魚了，烏賊數量少很多，鱈魚也沒了。我想把家族事業傳承下去，但我知道那不可能，為什麼要他們繼承賠錢的事業?」

Masato Hasegawa自2006年起開設賞鯨公司，載著觀光客出海賞鯨、賞鳥。最初的發展並不順利，也沒有政府的幫忙，只能自力宣傳。他坦言，最初一兩年完全沒有收入，他也質疑自己是否做了錯誤決定。

不過，隨著時間過去，Masato Hasegawa逐漸掌握鯨魚在鄰近海域的位置，搭配客製化行程，加上媒體的宣傳，讓他的事業逐漸成長。目前，想搭乘他公司賞鯨船的旅客等待名單已有一長串。

對於政府恢復商業捕鯨，Masato Hasegawa表示，確實擔心事業是否會受衝擊，但目前還算樂觀。他說：「捕鯨船不會到我們這個海域，這是國家公園。另外，我們觀賞的是抹香鯨和虎鯨（殺人鯨），他們要捕的是小鬚鯨，我們也會去觀賞。如果他們在鄂霍次克海捕了太多小鬚鯨，情況可能會變化，對賞鯨來說不是好消息。」

賞鯨已成為日本蓬勃發展的事業，規模遠大於捕鯨。 路透
賞鯨已成為日本蓬勃發展的事業，規模遠大於捕鯨。 路透
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