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密電風波／訪美會晤伊凡卡 英貿易大臣將道歉

2019-07-09 15:02世界日報 編譯中心／綜合8日電

英國駐美大使達洛許(Kim Darroch)在日前遭外洩的機密電文中，稱川普總統所領導的政府「無能」且「笨拙」，讓正在華府訪問的英國國際貿易大臣佛克斯(Liam Fox)十分尷尬。預定將會見「第一千金」伊凡卡．川普(Ivanka Trump)的佛克斯8日表示，此事恐傷害兩國關係，將向伊凡卡致歉。

佛克斯對英國廣播公司電台(BBC Radio)說，「我將為我們的公職或政治人物言行不符我方或美方期待這個事實道歉；言行失當在這個具體案例中特別重大且令人無法接受」。

佛克斯說，「這類資訊惡意外洩行為不專業、不道德，也不愛國，且確實足以對雙邊關係造成傷害，並進而影響更廣泛的安全利益」。

不過佛克斯認為，達洛許並未做錯任何事，也備受尊崇。他強調：「這不是大使的問題，而是那位外洩資訊人士的道德問題。」

英國「周日郵報」(Mail on Sunday)6日刊登外洩的達洛許回傳英國機密電文，其中對川普和他領導的政府多所批判，引起一陣外交風波。不過英國媒體大多為英國駐美大使達洛許辯護，指如果駐外大使不將他們了解的實情傳回英國，那外交部門的海外系統就沒有意義。

或許最讓川普氣惱的是，達洛許在發回英國的電文中特別強調川普政府從第一天起，就被鬥和白宮內部混亂的消息困擾，還有各種醜聞，所有一切，總是這樣或那樣與俄羅斯扯上關係。他在電文中指「背景可疑的俄羅斯金融家可能在以前的幾十年裏，在川普和(第一女婿)庫許納企業面臨破產風險時，曾出手相救」。

他還警告說，川普可能 「聲討世界貿易組織，撕毀現有的貿易規章，採取保護主義行動，甚至不惜針對盟國」。他還預測川普一定會繼續向英國施壓，必須在美國和中國之間做出選擇。

針對上述外交電文洩漏事件和川普事後的激烈反應，BBC分析指出，洩漏事件給英美關係造成的損害顯而易見，兩國之間的猜忌和嫌隙將大為增加。

分析指出，川普一向睚眥必報，儘管英國很快將換首相，但英國駐美大使給他帶來的不快，短時間恐難煙消雲散。

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