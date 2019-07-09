「敵國」圖分裂友邦 英外相令徹查密電洩露案

2019-07-09 15:02 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



「敵國政府」意圖分裂大西洋兩大友邦 俄羅斯洩漏外交電文？外相杭特：警方要查 美聯社 分享 facebook

英國駐美大使達洛許(Kim Darroch)形容川普「無能、不適任」的電文被洩露，引發兩國外交危機，英國外相杭特懷疑俄羅斯駭客竊盜英國密電，下令調查。

英國國內本來把責任怪到一位「密謀叛亂」的保守黨內閣閣員身上，但外交部資深官員7日深夜改變說法，認為「敵國政府」意圖分裂大西洋兩大友邦，才是罪魁禍首。

杭特接受倫敦太陽報訪問時說，他對電文洩露極度不安，「如果是敵對的外國政府所為，更令人不安。」；「我目前沒看到證據，但我們會很小心的調查。」

杭特說：「可以讓我們了解事情經緯的任何蛛絲馬跡，我們都不會錯過，都會列入考慮。」

負責調查的是內閣情治首長，內閣秘書長麥唐諾(Simon McDonald)說，「傷害已然造成」，外部勢力駭入英國政府密電系統是「調查方向之一」。

國會外交委員會主席圖根達特(Tom Tugendhat)也已致函倫敦都會警方，要求幫忙調查。

為了彌補傷害，首相梅伊發言人說，雖然大使職責包括提供「誠實、不加修飾的意見，」首相本人「不贊同大使的評價。」同時，英國政府已和川普政府接觸，表達對電文洩露「絕對不能接受」的立場。

外交部次長鄧肯(Alan Duncan)也表示，警方可能加入調查，「重點是查出誰洩露」這麼事關重大的資訊。

工黨影子內閣外相愛美莉．索恩柏瑞(Emily Thornberry)同情風暴主角達洛許大使「被出賣」，「被晾在那兒等死，唯一的罪名就是講實話。」

她說，「（大使）講了有關川普的實話。那也是因為職責所在才講的呀。」