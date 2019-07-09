沖繩警方以涉嫌走私毒品逮捕一台籍男子

2019-07-09 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



沖繩時報報導，沖繩縣警豐見城署發布新聞稿，一名搭乘桃園國際機場出發飛往那覇機場班機的台灣旅客，被查獲攜帶7.348克K他命，涉嫌違反麻藥取締法遭逮捕。

嫌犯是在6月19日上午9時10分搭乘飛往那覇機場的航班，企圖走私。沖繩地區稅關與在入關檢查時，發現了毒品，除通報警方，稅關在同日也以違關税法嫌疑向地檢署告發。

嫌犯是一名43歲上班族，他表示，K他命是他自己要使用的，他不知道持有K他命在日本是違法的事情。