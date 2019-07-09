埃及趕進度 百間教堂就地合法

2019-07-09 13:34 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



在2016年之前興建待核准的埃及教堂多達3,000間以上。(Photo by Dan Lundbergon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

趕進度，埃及百間教堂終於取得合法地位。埃及總理馬布里日前透過旗下委員會核准127間教堂就此合法。埃及在2016年通過新法律希望加快尚未取得合法地位的教堂時程，目前埃及仍有超過3,000多間教堂是在沒有許可證情況下建造。對此，當地基督教領袖肯定說，核准進度雖然緩慢，但已朝向正面方向發展。

據《基督徒頭條網》報導，在法律通過之前，埃及政府由於對核准要求相當刁難與緩慢而備受批評，教堂沒有合法也容易落人口舌，成為迫害基督徒的藉口。

據《埃及獨立報》報導，埃及內閣發言人沙德表示，從委員會開始執行以來，已批准合法1,021間教堂與附屬建築物。2018年底埃及批准100多間教堂，埃及新教教會主席安德烈亞扎基表示，過程將繼續改善。他說，「我很高興，雖然過程一開始很慢，但我認為未來會更好。」

2016年8月，在科普特教會領導人和政府官員討論達成一項草案後，埃及議會通過這項教堂建築與翻修法。不過，國際人權組織人權觀察組織認為，該法仍是歧視基督徒，因為各種規定依舊保留了對教堂建設和改造的限制。

據《今日基督徒報》報導，受到埃及總理馬布里監督的委員會在今年3月也核准156間教堂合法。基督徒關懷差會指出，2016年的法律應該讓新教會更容易通過合法化進程，但總統塞西政府在批准新教堂的記錄上，表現比前任總統更差。

儘管塞西公開表達保護基督徒的承諾，但埃及政府作為與極端主義團體仍繼續對個人與教會進行迫害，讓基督徒人心惶惶。

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