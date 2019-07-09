阿國從葉門撤軍 學者：內戰仍難緩解

2019-07-09 13:34 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



阿國雖然宣布撤軍，但葉門內戰在列強各懷鬼胎與美、伊衝突下，點其內也很難消停。（Photo from 美國國防部新聞網） 分享 facebook

中東和平現曙光？阿拉伯聯合大公國8日宣布，將從葉門撤回部分軍隊，並以維持當地局勢和平為優先考量。阿國主要是考量到美、伊衝突可能波及阿國，需要對整體局勢做權衡。如今，在阿國、沙國跟伊朗都對葉門有野心下，該國內戰很難因為撤軍而有所緩解。

阿國政策轉向

根據《半島電視台》報導，阿拉伯聯合大公國宣布，將從葉門大城亞丁南部港口撤離部分駐軍。阿國官員表示，根據該國評估當地胡塞武裝部隊的戰況，並與沙烏地討論後，決定將從「軍事行動優先」轉為「和平優先」的戰略，將一部分軍隊撤出。

被問到會不會讓當地戰力陷入真空狀態，該官員表示，他們有協助訓練9萬名葉門政府軍，不用擔心。葉門內戰從2014年開始爆發，反抗軍胡塞武裝部隊在伊朗的支持下，跟沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國支持的政府開始了內戰。

內戰延燒至今，胡塞軍還曾用無人機轟炸沙國油槽，讓沙國、阿國對於反抗軍及背後的伊朗極度感到不滿，再加上美、伊衝突下，波斯灣一帶開戰氛圍山雨欲來。

列強各懷鬼胎

密西根大河谷州立大學政治學教授蓋西恩受訪時表示，雖然阿拉伯兩大王國決定暫緩葉門內戰，但他們在葉門還是有相當可觀的勢力，而且兩大王國沒有想像中團結：沙國希望徹底殲滅伊朗支持的反抗軍，但阿國卻希望葉門分裂成兩個國家。

後續兩國在葉門戰爭上不同的定調，加上伊朗仍在背後支援下，葉門內戰短期內很難有結束的一天。《奇摩新聞網》也提到，雖然伊朗近日撕毀核協議，濃縮鈾產量正式突破300公斤，但美國副總統潘斯仍堅持，對伊朗強硬政策不變。若衝突爆發，週遭國家也很難置身度外。

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