普亭來硬的：有反俄示威的喬治亞 不准直飛俄羅斯！

2019-07-09 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶／美聯社喬治亞提比里斯8日電】俄羅斯和喬治亞之間不許飛直航班機的禁令周一（8日）生效，影響數千名旅客，並嚴重衝擊喬治亞觀光業。

飛航禁令影響六家俄羅斯航空公司和一家喬治亞航空公司營運的數十個班次。一名俄羅斯國會議員現身喬治亞國會主持國際會議，引爆喬治亞首都上演連串反俄抗議之後，俄國總統普亭下達直飛禁令。

喬治亞長大但現住聖彼得堡外圍的莉特維亞克，原本預購8月飛提比里斯的機票回去探視雙親和妹妹，現在只能另做安排。她生氣表示「禁令對平民百姓的衝擊最大，因為俄羅斯和喬治亞數百年來歷史緊密交織」。

成千上萬的喬治亞民眾上月起聚集在國會前面，抗議政府的親俄立場。警方發射橡膠子彈和催淚瓦斯驅散試圖衝進國會的示威者，數度衝突總共造成大約240人受傷。

這些示威活動反映喬治亞內部深刻的反俄情緒，叫囂想重新奪回在前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）時期分離獨立省分南奧塞梯亞的控制權。南奧塞梯亞2008年與喬治亞開戰，獲俄羅斯出兵支持。

喬俄兩國的緊張關係8日進一步升級，因為喬治亞親反對黨的電視節目主持人於現場直播節目中，爆粗口咒罵普亭和他的父母。雖然喬治亞官員很快譴責此一行為，形容這是反對黨刻意加深與莫斯科的間隙，但俄羅斯議員仍考慮採取進一步的限制措施。

俄國下院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）說，將要求政府禁止喬治亞酒類和礦泉水進口，並中止俄國境內喬治亞人匯款出去。沃洛金說，去年估約匯款6億4000萬美元至喬治亞。