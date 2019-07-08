希臘總理帶領國家走出危機 卻被人民趕下台

2019-07-08 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



希臘7日國會大選結果揭曉，中間偏右在野黨新民主黨大勝，拿下國會過半席次，擊敗原總理齊普拉斯的激進左派聯盟。新民主黨黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）8日宣誓就任希臘總理，誓言讓希臘「昂然挺立」。

新民主黨得票率39.7%，由於希臘規定第一大黨自動在國會多取得50席，因此該黨在總共300席的國會中掌握過半數的158席，足以單獨執政。激進左派聯盟則拿下31.5%選票，獲得86席。

路透說，米佐塔基斯承諾吸引投資、創造高薪工作和減稅，對厭倦多年來應歐盟要求撙節和承受歐元區最高失業率的希臘選民而言，似乎奏效。

51歲的米佐塔基斯8日抵達雅典總統府，在妻子與三個孩子陪伴下宣誓就職，而後前往總理府與齊普拉斯交接。米佐塔基斯就職後說：「從今天起，我們要開始努力工作。我絕對相信我們能成功應付困難。」

米佐塔基斯7日在勝選演說中說，選舉結果顯示，民眾強烈要求變革，他將致力於深化改革，推動希臘經濟進一步復甦。他還將尋求與國際債權人重新談判，以降低財政盈餘目標，為希臘尋求經濟復甦贏得更多喘息空間。

齊普拉斯承認敗選，他說，希臘民眾做出了選擇，「我們必須要為那些我們做出的艱難決定付出代價」。

這是希臘去年8月脫離國際紓困後舉行的首次大選。選前民調顯示，經濟再次成為希臘選民最關注的議題。

米佐塔基斯出身政治世家，父親是1990年代初的保守派前總理。米佐塔基斯自2016年1月起領導新民主黨，以改革者自居，有意擺脫家族庇蔭形象，集中拉攏藍領選民。