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晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

怎麼辦到的？他讓人民大失所望 卻能掌權四年

2019-07-08 22:59聯合報 記者李京倫╱即時報導

2015年，40歲的齊普拉斯當上希臘150年來最年輕的總理，競選時他矢言撕毀希臘與國際債權人的紓困協議，並結束撙節，當時選民相信他會帶來改變。

齊普拉斯一上台就槓上各大債主，以反撙節急先鋒之姿要脅歐盟放寬紓困條件並減債，否則不惜賴帳倒債。他任命極具話題性的財政部長瓦魯法吉斯，瓦魯法吉斯理光頭，愛穿皮夾克騎重機，發言嗆辣，經常惹惱歐盟。

齊普拉斯上任不久就發動公投，號召民眾否決國際債權人的紓困方案，他說，這樣他就可以重回談判桌，向歐盟、歐洲央行和國際貨幣基金三大國際債權人爭取更好的紓困條件。國際債權人嚴正警告，如果希臘公投否決紓困案，等於對歐元說不，可能被迫退出歐元區。結果，希臘民眾以壓倒性票數否決紓困案。

但齊普拉斯後來被迫食言。在歐盟施壓下，他接受860億歐元（約台幣3兆元）的第三輪紓困，並允諾執行更嚴格的撙節，雖然使希臘退出歐元區的風險大幅降低，但他的支持率從此下滑。

雅典經商大學教授帕戈拉托斯說，人民對齊普拉斯期望太高，所以當齊普拉斯沒能實現承諾時，人民當然會失望，不過，「齊普拉斯食言卻還能在任四年，可見他的政治才華」。

另外，齊普拉斯最大外交政績是與北方鄰國馬其頓達成協議，希臘同意馬其頓改名為北馬其頓，終結兩國20年來的紛爭。不過，BBC說，這件事也讓齊普拉斯支持率受到重創。許多希臘人反對北方鄰國的國名中包含「馬其頓」字眼，認為這是掠奪希臘的文化遺產，他們紛紛批評齊普拉斯背叛希臘。

希臘原總理齊普拉斯7日在雅典投票。（路透）
希臘原總理齊普拉斯7日在雅典投票。（路透）
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