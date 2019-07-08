怎麼辦到的？他讓人民大失所望 卻能掌權四年

2019-07-08 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



2015年，40歲的齊普拉斯當上希臘150年來最年輕的總理，競選時他矢言撕毀希臘與國際債權人的紓困協議，並結束撙節，當時選民相信他會帶來改變。

齊普拉斯一上台就槓上各大債主，以反撙節急先鋒之姿要脅歐盟放寬紓困條件並減債，否則不惜賴帳倒債。他任命極具話題性的財政部長瓦魯法吉斯，瓦魯法吉斯理光頭，愛穿皮夾克騎重機，發言嗆辣，經常惹惱歐盟。

齊普拉斯上任不久就發動公投，號召民眾否決國際債權人的紓困方案，他說，這樣他就可以重回談判桌，向歐盟、歐洲央行和國際貨幣基金三大國際債權人爭取更好的紓困條件。國際債權人嚴正警告，如果希臘公投否決紓困案，等於對歐元說不，可能被迫退出歐元區。結果，希臘民眾以壓倒性票數否決紓困案。

但齊普拉斯後來被迫食言。在歐盟施壓下，他接受860億歐元（約台幣3兆元）的第三輪紓困，並允諾執行更嚴格的撙節，雖然使希臘退出歐元區的風險大幅降低，但他的支持率從此下滑。

雅典經商大學教授帕戈拉托斯說，人民對齊普拉斯期望太高，所以當齊普拉斯沒能實現承諾時，人民當然會失望，不過，「齊普拉斯食言卻還能在任四年，可見他的政治才華」。