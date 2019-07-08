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價值59億美元訂單飛了 波音：祝福他們未來營運順利

2019-07-08 20:54經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

沙烏地阿拉伯廉航Flyadeal取消高達50架波音737 Max客機的訂單，再度重創波音。

成立不到兩年的Flyadeal，去年12月和波音敲定一筆價值59億美元的合約，但這份合約卻未正式完成。在此之前數周，印尼獅航一架波音737 MAX客機墜毀，奪走189條人命。今年3月，衣索比亞航空再有一架波音737 MAX 8客機，從衣國首都起飛6分鐘後墜毀，機上157人全數罹難。

Flyadeal在7日改弦易轍，聲明已和空中巴士（Airbus）下訂30架A320neo機型，並考慮再加購額外20架飛機。Flyadeal表示，這筆訂單將讓「未來航線清一色是空巴A320機型。」

波音在聲明中祝福Flyadeal團隊未來營運順利，並表示公司將「持續聚焦於讓737 Max安全返航，並重啟Max系列機型的交貨。」波音修復飛機的計畫一再延後，目前希望在能在9月復飛。

分析師預估，波音MAX系列需要幾年時間才能讓交機重返軌道。數百架MAX目前閒置在全球各地機場，多架已造好的飛機無法出貨，波音4月已放慢MAX機型的生產，更影響未來交貨。

Flyadeal尚未回應棄單原因，僅表示將在2021年收到第一批A320neo客機。

圖為波音737 MAX 8客機。路透
圖為波音737 MAX 8客機。路透
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波音沙烏地阿拉伯廉航
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