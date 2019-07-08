罕見！南韓前外長之子 投奔北韓

2019-07-08 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北韓祖國和平統一委員會官方網站「我們民族之間」報導，南韓已故外交部長崔德新的73歲次子、南韓公民崔仁國已於6日抵達平壤，將定居北韓。

崔仁國6日自北京飛抵平壤順安機場。他在機場發表感言說：「回到崔家世代所居的祖國懷抱，是遵守父母遺言實現祖國統一偉業的道路，也是應盡的孝道。」

崔德新1960年代在朴正熙政府擔任外交部長和駐西德大使，1976年因與朴正熙不合而移民美國，後來與夫人柳美英遷居北韓，把五個成年子女留在南韓。崔德新歷任北韓祖國和平統一委員會副委員長、天道教青友黨中央委員會主席、北韓宗教人協議會主席等。崔德新去世後，柳美英接任天道教青友黨中央委員會主席。

2000年底第一次南北韓離散家屬團聚活動時期，柳美英以北韓代表團團長身份訪問首爾，與崔仁國重逢。2016年柳美英去世時，北韓國務委員會委員長金正恩曾送去花環，崔仁國經南韓政府批准，前往北韓參加母親的葬禮，隨後在母親去世1周年和2周年也經南韓政府批准訪問北韓。

崔仁國這次前往北韓之前，並未向南韓政府提出申請，南韓正調查崔仁國赴北韓的經過。有分析認為，崔仁國有可能接任柳美英去世後一直空缺的北韓天道教青友黨中央委員會主席一職。

南韓媒體報導，崔仁國在南韓被視為「叛國賊之子」，生活過得不太好，換了幾次工作，靠著母親生前從北韓寄來的錢度日。